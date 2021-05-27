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Pırıl pırıl cam temizliği aslında çok kolaymış! Şampuanla temizliğin püf noktalarını kimse bilmiyor

Fatih icerikmatik Fatih icerikmatik
27.05.2021 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evimizin camlarını her zaman pırıl pırıl görmek isteriz. Zaten cam temizliği bir hayli zor, temizlemişken adeta parlamasını arzu ederiz. Peki, cam temizliğini kolaylaştırmanın bir püf noktası yok mu? Elbette ki var. Gelin, şampuanla temizlenen camların mucizesini ve bu temizliğin nasıl yapıldığını konuşalım.

Pırıl pırıl cam temizliği aslında çok kolaymış! Şampuanla temizliğin püf noktalarını kimse bilmiyor

Cam temizliği için o kadar çok deterjan, kimyasal ürün ve ilginç madde kullandık ki! Bulaşık tabletinden tutun da yüzey temizleyici ve çamaşır suyuna kadar her şeyi denedik. Elbette bu saydıklarımın içinde işe yarayanlar oldu. Ama bir de şampuanla cam temizliği yapalım istiyorum. Evet doğru duydunuz. Şampuanla yalnızca saçlarımızı temizlemiyoruz. Onunla camlarımızı ışıl ışıl yapabiliyoruz. Şampuanla camlar hem daha pratik bir şekilde temizleniyor hem de evinize gelen misafirlerinizin "Camlarını neyle temizliyorsun?" gibi soruları sormasına sebep oluyor.

ŞAMPUANLA CAM TEMİZLİĞİ NASIL YAPILIR?

GEREKLİ MALZEMELER

  • 4 veya 5 yemek kaşığı şampuan (Herhangi bir şampuan olabilir.)
  • 4 veya 5 yemek kaşığı sirke (Beyaz sirke, elma sirkesi veya üzüm sirkesi olabilir.)
  • Ilıktan sıcağa yakın bir kova su

  • YAPILMASI GEREKENLER

  • Cam temizliğimiz için öncelikle camların kasalarını temizlemeniz gerekiyor. Kasaların önce temizlenmesi hem daha pratik oluyor hem de kasaların kiri camlarınızın ışıltısına gölge düşürmüyor.
  • Ayrıca camlarınızı silerken mikrofiber bez, kurularken de toz bırakmayan cam bezi kullanmanızı tavsiye ediyoruz.
  • Malzemelerin miktarını su miktarına göre kendiniz ayarlayabilirsiniz. Unutmayın, cam temizliğinde çok fazla köpüklü bir su istemiyoruz. O nedenle miktarı fazla köpük oluşturmayacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
  • Bunlara dikkat ettikten sonra şampuan ve sirkeyi bir kova suyun içine koyun.
  • Suyu bezinizle köpürtün ve malzemelerin karışmasını sağlayın.
  • Sudan çıkardığınız mikrofiber bezinizi sıkın ve camlarınızın her yerini silin. İhtiyaç duyarsanız bezinizi birkaç kez yıkayıp silme işlemi yapabilirsiniz.
  • Daha sonra ise şampuan ve sirkeyle sildiğiniz camlarınızı iyice kurulayın. Camların hiçbir yerinde toz ve iz kalmamasına dikkat edin.
  • Camlarınızdaki ışıltıyı gördüğünüzde gözerinize inanamayacaksınız.

Not: Camınızın fazla kirli olduğunu düşünüyorsanız önce ıslak bir bezle tüm kirleri alıp daha sonra şampuan ve sirkeli su ile temizleyebilirsiniz. Böylece şampuanın etkisini camlarınızda daha fazla görebilirsiniz.

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