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Pirinç alaşımı tozuyla inanılmaz dolandırıcılık girişimi!

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GÜNDEM  | 18.10.2019 01:19 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde 7 kişi, sosyal medya üzerinden tanıştığı kişilere pirinç alaşımı tozunu, altın tozu diye satmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Pirinç alaşımı tozuyla inanılmaz dolandırıcılık girişimi!

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya üzerinden pirinç alaşımı tozunu, altın tozu diye satmaya çalışarak dolandırıcılık yapanlara yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fizikin takibin ardından jandarma ekipleri, O.A. ile alıcı gibi iletişime geçti.

Jandarma personeli, ilçede bir parkta buluştukları O.A, S.E ve H.K ile sahte altın tozu alışverişinde bulundu. Alışverişin ardından düzenlenen operasyonda satıcılar ile jandarma ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamacanın ardından, jandarma ekipleri O.A, S.E, H.K, M.K, D.K, Z.K. ve Ü.E'yi gözaltına aldı.

ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILDI

Şüphelilerin üzerilerinde ve ellerindeki çuvallarda yapılan aramada, 3 kiloya yakın altın tozu süsü verilmiş pirinç alaşımı tozu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar altın tozu

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Tek suçlu var bunun serbest bırakılmasında katkıda bulunanlar
serbest bırakın tabi o suc sayılmaz of of nasıl ülke yaaa. yapanın yanına gar kalıyo
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