Pirinç pilavı tarifi: Tane tane pilav yapmak için en doğru yöntem

Nefis yemek tarifleri arasında yer alan pilav tarifi için sizlere kıvamı tam tutan lapa olmayan bir lezzet hazırladık. Pilav nasıl yapılır diyenler için 2 kişilik pirinç pilavı tarifi geliyor.
Bir su bardağı baldo pirinç
2 su bardağı tavuk suyu
2 yemek kaşığı tereyağı
Bir kahve fincanı arpa ya da tel şehriye
2 damla limon suyu
Bir adet kesme şeker
Tuz
Lezzetli pilav yapmak istiyorsanız baldo pirinç kullanmalısınız.
Pirincin nişastası çıkana kadar soğuk suda yıkayın.
Pişirme esnasında içine şeker katın ancak esmer şeker kullanın. Böylelikle pilavınız tane tane olacaktır.
Pirincin kavrulma süresine dikkat edin. Pirinçlerin beyaz renginin şeffaf olana kadar kavurun.
Kullanacağınız pilav suyunun ya da et/tavuk suyunu sıcak kullanmalısınız.
Farklı kültürlerde pişirilen çeşit çeşit pilav tarifleri vardır. En çok tercih edilenleri ise; şehriyeli pilav tarifi, domatesli pilav tarifi, garnitürlü pilav tarifi, nohutlu pilav tarifi ve sebzeli pilav tarifidir.
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