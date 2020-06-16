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Pirinç pilavı tarifi: Tane tane pilav yapmak için en doğru yöntem

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Pirinç pilavı tarifi, herkes tarafından bilinir ama ölçüsü bir türlü tutturulamaz. Tane tane pilav nasıl yapılır diyenler için tam ölçüsü en leziz tarifi paylaşıyoruz, buyursunlar.

Pirinç pilavı tarifi: Tane tane pilav yapmak için en doğru yöntem

Nefis yemek tarifleri arasında yer alan pilav tarifi için sizlere kıvamı tam tutan lapa olmayan bir lezzet hazırladık. Pilav nasıl yapılır diyenler için 2 kişilik pirinç pilavı tarifi geliyor.

PİRİNÇ PİLAVI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Bir su bardağı baldo pirinç
2 su bardağı tavuk suyu
2 yemek kaşığı tereyağı
Bir kahve fincanı arpa ya da tel şehriye
2 damla limon suyu
Bir adet kesme şeker
Tuz

PİRİNÇ PİLAVI TARİFİ NASIL YAPILIR?

  • Pirinci soğuk suda nişastası çıkana kadar yıkayın ve süzmeye bırakın.
  • Geniş tabanlı bir teflon tencerede tereyağını eritin.
  • Yağ eriyip köpürmeye başladığında içine arpa şehriyeyi alıp kavurmaya başlayın.
  • Arpa şehriyelerin rengi tamamen kahverengiye döndükten sonra içine pirinçleri ilave edin.
  • Tahta kaşık yardımıyla pirinçler şeffaf bir görünüm alana kadar karıştırın.
  • Pirinçler de kavurulunca içine şekeri ve tuzunu ilave edin.
  • Tavuk suyunu tencereye alın ve kaşık yardımıyla malzemeleri karıştırın.
  • Tencerenin kapağını kapatın. Kısık ateşte pilavı 15 dakika pişirin.
  • Pilav piştikten sonra ocaktan alın.
  • Üzerine temiz bir havlu koyun ve kapağını kapatarak 10 dakika demlendirin.

TANE TANE PİLAV YAPMANIN PÜF NOKTALARI

Lezzetli pilav yapmak istiyorsanız baldo pirinç kullanmalısınız.
Pirincin nişastası çıkana kadar soğuk suda yıkayın.
Pişirme esnasında içine şeker katın ancak esmer şeker kullanın. Böylelikle pilavınız tane tane olacaktır.
Pirincin kavrulma süresine dikkat edin. Pirinçlerin beyaz renginin şeffaf olana kadar kavurun.
Kullanacağınız pilav suyunun ya da et/tavuk suyunu sıcak kullanmalısınız.

PİLAV ÇEŞİTLERİ

Farklı kültürlerde pişirilen çeşit çeşit pilav tarifleri vardır. En çok tercih edilenleri ise; şehriyeli pilav tarifi, domatesli pilav tarifi, garnitürlü pilav tarifi, nohutlu pilav tarifi ve sebzeli pilav tarifidir.

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