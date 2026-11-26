Harvard Üniversitesi Halk Sağlığı Fakültesi'nin paylaştığı bilgilere göre elma, dünya genelinde en fazla üretilen üç meyve arasında bulunuyor.

Hem kırmızı hem de yeşil çeşitleriyle tüketilen elmanın besin değerleri ise rengine ve türüne göre küçük farklılıklar gösterebilir.

YEŞİL VE KIRMIZI ELMA ARASINDAKİ FARKLAR

ABD'de bulunan özel bir üniversitenin Sağlık ve Beslenme Bülteni'nde yer alan değerlendirmeye göre, kırmızı ve yeşil elma arasındaki besin değeri farkları oldukça sınırlı.

Ancak beslenme uzmanı ve bilim insanı Diane McKay'in açıklamasına göre yeşil elmalar, kırmızı elmalara kıyasla yaklaşık yüzde 10 daha az kalori ve karbonhidrat içeriyor.

Kırmızı elmalar ise renklerinden kaynaklı olarak yaklaşık yüzde 50 daha fazla beta karoten barındırıyor.

ELMANIN İNSAN SAĞLIĞINA FAYDALARI NELER?

Elma, içerdiği vitamin, mineral ve bitkisel bileşiklerle sağlıklı beslenmenin önemli parçalarından biri olarak öne çıkıyor.

Harvard Üniversitesi'nin paylaştığı bilgilere göre elmanın içeriğinde şu besin öğeleri bulunuyor:

Lif: Hem çözünür hem de çözünmeyen lif içerir. Sindirim sisteminin normal işleyişini destekler

C vitamini: Bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur

Kuersetin: Antioksidan özellikleriyle bilinen bitkisel bir bileşiktir

Kateşin: Antioksidan özellik gösteren flavonoidler arasında yer alır

Klorojenik asit: Elmada bulunan doğal bitkisel bileşiklerden biridir

Antosiyanin: Özellikle kırmızı elmanın kabuğunda bulunan ve rengini oluşturan pigmentlerdendir

ELMA KABUĞUNU SOYMADAN TÜKETMEK NEDEN ÖNEMLİ?

Elmanın içerdiği besin değerlerinden en iyi şekilde yararlanmak için taze ve bütün olarak tüketilmesi önerildi.

Harvard Üniversitesi'nin değerlendirmesine göre elmanın kabuğunu soymak, lif ve flavonoid içeriğinin önemli bir bölümünün kaybedilmesine neden olabilir.

Bu nedenle elmayı iyice yıkadıktan sonra kabuğuyla birlikte tüketmek daha fazla besin öğesinden yararlanmayı sağlayabilir.

Elmayı kurutarak tüketmek ise özellikle C vitamini miktarını azaltabilir. Elma suyu tercih edildiğinde de sıkma, filtreleme ve pastörizasyon işlemleri nedeniyle meyvenin lif ve flavonoid içeriğinin önemli bir kısmı kaybolabilir.

ELMALARIN TAZELİĞİNİ KORUMASI İÇİN NASIL SAKLANMASI GEREKİR?

Elmaların daha uzun süre taze kalması için buzdolabında saklanması önerildi. Özellikle sebzelik bölümü, elmaların muhafaza edilmesi için uygun alanlardan biri olarak gösterildi.

Uygun koşullarda buzdolabında saklanan elmalar yaklaşık 1-2 ay boyunca tazeliğini koruyabilir.

Bunun en önemli nedenlerinden biri düşük sıcaklığın meyvelerin olgunlaşma sürecini yavaşlatması. Elmaların salgıladığı etilen gazı, çevresindeki bazı meyve ve sebzelerin de daha hızlı olgunlaşmasına neden olabilir. Bu nedenle elmaları diğer ürünlerden ayrı bir bölmede saklamak fayda sağlayabilir.