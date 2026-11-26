Sosyal medyada her geçen gün yeni bir güzellik trendi ortaya çıkıyor. Son dönemde dikkat çeken yöntemlerden biri ise İngilizcede "hair sandwiching" olarak adlandırılan saç sandviçleme tekniği.

Marie Claire'in güzellik editörünün de deneyerek olumlu sonuç aldığını belirttiği bu yöntem, saç yıkama sırasında kullanılan ürünlerin sırasını değiştirmeye dayanıyor. Üstelik uygulamak için yeni bir saç bakım ürünü satın almak da gerekmiyor.

SAÇ SANDVİÇLEME YÖNTEMİ NEDİR?

Tersine saç yıkama olarak da adlandırılan bu teknik, saç kremi, şampuan ve yeniden saç kremi olmak üzere üç aşamadan oluşuyor.

Hershesons saç renklendirme uzmanı John Alfred'e göre şampuandan önce uygulanan saç kremi, şampuan saç derisinden durulanırken saç uçlarında koruyucu bir bariyer görevi görüyor. Böylece saç derisindeki fazla yağ ve kir temizlenirken saç uçlarının şampuanın kurutucu etkisine daha az maruz kalması amaçlanıyor. Her ne kadar sosyal medyada yeni bir trend olarak karşımıza çıksa da bu yöntem, farklı saç tiplerine sahip kişiler tarafından uzun yıllardır uygulanıyor.

SAÇ SANDVİÇLEME YÖNTEMİ NASIL UYGULANIR?

Saçınızı ıslattıktan sonra ilk olarak saç boylarına ve uçlarına saç kremi uygulayın.

Ardından şampuanı saç diplerinize ve saç derinize uygulayarak temizleyin.

Saçınızı duruladıktan sonra boylarına ve uçlarına yeniden saç kremi sürün.

Son olarak saçınızı iyice durulayın.

Bu yöntemde amaç, saç uçlarının gereksiz yere şampuanlanmasını önlerken saç derisinin yeterince temizlenmesini sağlamak.

SAÇ DİPLERİ YAĞLI, UÇLARI KURU OLANLAR İÇİN İDEAL OLABİLİR

Saç sandviçleme yönteminin en önemli avantajlarından biri, saç diplerindeki yağlanmayı kontrol altına almaya yardımcı olurken kuru saç uçlarının nemini korumayı desteklemesi.

Özellikle boya, renk açma ve benzeri kimyasal işlemler nedeniyle kuruyan saç uçlarında bu yöntem faydalı olabilir.

Tekniği deneyen Marie Claire güzellik editörü de ince telli ve daha önce boyanmış saçlarının uçlarında nem ihtiyacının arttığını belirtiyor. Yöntemi uyguladıktan sonra saç diplerinin iyice temizlendiğini, uçlarının ise daha nemli ve parlak göründüğünü ifade ediyor.