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Pirinç olmadan da yapılıyormuş! Birbirinden ilginç pilav tarifleri

18.10.2021 07:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zaman zaman başarılı bir yancı, zaman zaman da tam bir ana yemek olan pilavlar, sofralarımızın olmazsa olmazı. Genellikle pirinç kullanılarak yapılan pilavlara alışkın olsak da pek çok farklı tahılla da pilav yapılabiliyor. Eğer sofralarınızda yenilik arıyorsanız sizin için seçtiğimiz bu farklı pilav tariflerini çok seveceksiniz. İşte detaylar...

Pirinç olmadan da yapılıyormuş! Birbirinden ilginç pilav tarifleri

"Tane tane tereyağlı pilavın yeri her zaman ayrı ama insan arada farklı şeyler de denemek istiyor." diyenler, buraya! Pirinç kullanmadan hazırlanan birbirinden farklı ve lezzetli bu pilav tarifleri ile sofralarınız renklenecek.

TAVUKLU ARPA ŞEHRİYE PİLAVI TARİFİ

MALZEMELER

  • 1 kutu arpa şehriye

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

  • Yarım çay bardağı sıvı yağ

  • 200 gram kuşbaşı doğranmış tavuk

  • 2 adet havuç

  • Yarım demet dereotu

  • 1 kutu konserve mısır

  • 1 litre su

  • Tuz, kekik, pul biber

HAZIRLANIŞI

  • Sıvı yağı pilav tenceresine alın ve tencereyi ısıtın. Kuşbaşı doğranmış tavukları ekleyerek soteleyin. Rendelediğiniz havuçları da ekleyin ve güzelce kavurun.

  • 1 tatlı kaşığı kekik, 1 çay kaşığı pul biber ve 1 tatlı kaşığı tuz ekleyerek kavurmaya devam edin.

  • Havuçlar tamamen canlılığını kaybettiğinde 1 kutu şehriyeyi ekleyin. 2 yemek kaşığı tereyağını da ekleyerek 1-2 dakika şehriyeleri kavurun.

  • 1 litre sıcak suyu şehriyelerin üzerine ekleyin. Tencerenin kapağını kapatarak kısık ateşte pişmeye bırakın.

  • Suyunu tam çektikten sonra tahta bir kaşık yardımıyla karıştırın ve 20 dakika dinlendirin.

  • Dereotunu ince ince kıyın ve dinlenmiş pilavını üzerine suyu süzülmüş konserve mısır ile beraber ekleyin.

  • Ilık servis edin.

KURU DOMATESLİ KUSKUS PİLAVI TARİFİ

MALZEMELER

  • 2 su bardağı kuskus

  • 1 adet kuru soğan

  • 2 adet sivri biber

  • 1 adet rendelenmiş havuç

  • Yarım su bardağı kuru domates

  • 5 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 5 su bardağı tavuk suyu

  • Süslemek için dereotu

HAZIRLANIŞI

  • Kuru domateslerinizi tuzluluk oranına göre 5-10 dakika sıcak suda bekletin ve küp küp doğrayın.

  • Pilav tencerenizi ocağa alın ve sıvı yağı ısıtın. Üzerine doğranmış soğan, sivri biber ve rendelenmiş havucu tek tek ekleyerek kavurun.

  • Kuru domatesleri, kuskusu ve baharatları ekleyerek 2-3 dakika daha kavurun.

  • 5 su bardağı sıcak tavuk suyunu ekleyin.

Püf Noktası: Kuru domates pilavın tuz durumunu etkiler. Pilava su kattıktan 10 dakika sonra tuzunu kontrol edin ve gerekliyse tuz eklemesi yapın. Eğer en başta koyarsanız pilavınız tuzlu olabilir.

  • Piştikten sonra tencerenin üzerine havlu kağıt koyarak 20 dakika dinlendirin. Dereotu ile süsleyerek servis edin.
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