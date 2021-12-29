Pirinkayalar Tüneli nerede, hangi ilde? Türkiye'yi Kafkaslar'a bağlayacak Pirinkayalar Tüneli açılıyor!

Pirinkayalar Tüneli'nin hangi ilde ve bölgede olduğu araştırılıyor. Söz konusu tünel, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayacak. Peki Pirinkayalar Tüneli nerede, hangi ilde?

PİRİNKAYALAR TÜNELİ NEREDE?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılacak olan Pirinkayalar Tüneli'nin nerede olduğu ve hangi ilde yer aldığı merak ediliyor. Erzurum ile Artvin illerini birbirine bağlayacak Pirinkayalar Tüneli ile turizm ve ticaret merkezlerine ulaşımda kolaylık sağlanacak.

Tünelle ilgili yapılan açıklamada “2 bin 272 metre uzunluğunda, tek tüpten oluşan Tünel projesinin toplam uzunluğu bin 70 metrelik bağlantı yolu ile birlikte 3,34 kilometreye ulaşmaktadır. Proje ile Erzurum ve Artvin illerine ait havalimanları ve Artvin Limanı ile bütünleşerek, ulusal ve uluslararası bağlantıların parçası olacak. Aynı zamanda iç ve dış turizm sirkülasyonunun sağlanmasıyla bölgenin sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sunacaktır. Ayrıca mevcut yol 680 metre kısalacak. Projeyle, yıllık toplam 17,6 milyon TL tasarruf edilirken, karbon salınımı 230 ton azalacaktır” ifadelerine yer verildi. Ayrıca Pirinkayalar Tüneli’nin inşasında, yörenin sahip olduğu yüksek turizm potansiyeli ve tünel güzergahının 1. derecede doğal sit alanı içerisinde kalması sebebiyle yüksek hassasiyet gösterildiğine vurgu yapıldı ve projede özel imalatlara yer verildiği ifade edildi.

