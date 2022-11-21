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Pirlo'dan transfer hamlesi! Kafaya koydu, üst sıraları istiyor! Süper Lig devinin yıldızını istiyor

21.11.2022 18:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Andrea Pirlo, ligin ikinci yarısı için kolları sıvadı. Takımının üst sıralara oynamasını isteyen İtalyan teknik adam, Beşiktaş'ın yıldız stoperini gündemine aldı. Siyah-beyazlı takımda ilk 11'de oynamayan ve kadroda düşünülmeyen Montero ile prensipte anlaşan Karagümrük, Beşiktaş ile de son aşamaya geldi.

Pirlo'dan transfer hamlesi! Kafaya koydu, üst sıraları istiyor! Süper Lig devinin yıldızını istiyor
Francisco Montero

Francisco Montero

İSP İspanya
Yaş: 23 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Fatih Karagümrük, lige verilen arada çalışmalarına devam ediyor. Transfer dönemini hareketli geçirmek isteyen İstanbul temsilcisi, gündemine Beşiktaş'ın yıldız stoperini aldı. Prensipte anlaşmaya varan Fatih Karagümrük, Beşiktaş ile de son aşamaya geldi.

ÖZELLİKLE PIRLO ÇOK İSTİYOR

Defansta ayağı düzgün ve pas yapabilen bir stoper isteyen Pirlo, Beşiktaş'ın yıldızı Montero'ya gözünü dikti. Montero'nun menajeri ile prensip anlaşmasına varan Fatih Karagümrük, siyah-beyazlı yönetim ile de son aşamaya geldi.

BEŞİKTAŞ İZİN VERİYOR

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Şenol Güneş'in tercihleri arasında yer almayan Montero'nun gidişi Beşiktaş tarafından onaylandı. Yabancı sınırı nedeniyle de dezavantajlı konumda bulunan İspanyol stoper, Fatih Karagümrük ile prensip anlaşmasına vardı. İki kulübün anlaşması durumunda bu transfer resmen açıklanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Karagümrük beşiktaş montero pirlo

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