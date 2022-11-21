Pirlo'dan transfer hamlesi! Kafaya koydu, üst sıraları istiyor! Süper Lig devinin yıldızını istiyor

Fatih Karagümrük, lige verilen arada çalışmalarına devam ediyor. Transfer dönemini hareketli geçirmek isteyen İstanbul temsilcisi, gündemine Beşiktaş'ın yıldız stoperini aldı. Prensipte anlaşmaya varan Fatih Karagümrük, Beşiktaş ile de son aşamaya geldi.

ÖZELLİKLE PIRLO ÇOK İSTİYOR

Defansta ayağı düzgün ve pas yapabilen bir stoper isteyen Pirlo, Beşiktaş'ın yıldızı Montero'ya gözünü dikti. Montero'nun menajeri ile prensip anlaşmasına varan Fatih Karagümrük, siyah-beyazlı yönetim ile de son aşamaya geldi.

BEŞİKTAŞ İZİN VERİYOR

Şenol Güneş'in tercihleri arasında yer almayan Montero'nun gidişi Beşiktaş tarafından onaylandı. Yabancı sınırı nedeniyle de dezavantajlı konumda bulunan İspanyol stoper, Fatih Karagümrük ile prensip anlaşmasına vardı. İki kulübün anlaşması durumunda bu transfer resmen açıklanacak.

