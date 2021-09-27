Pis Yedili dizisinin Albino PC'siydi! Son hali inanılmaz

Başrollerini Eda Ece, Kadir Doğulu, Halil Babür, Bükre Atala gibi isimlerin paylaştığı Pis Yedili dizisinde 'PC' lakaplı albino bir karaktere hayat veren Ahmet Yıldırım'ın gerçek halini görenler şaşıp kalıyor. İşte Ahmet Yıldırım'ın son hali:

Dizide, bilgisayar merakı yüzünden arkadaşları tarafından 'PC' lakabı takılan Ahmet Yıldırım'ı çoğu kişi albino sanıyordu.

Ahmet Yıldırım'ın saçlarının ve kaşlarının, özel bir makyajla beyazlatıldığını duyanlar şaşıp kaldı.

PİS YEDİLİ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Devlet lisesinde okuyan 7 arkadaş, okullarında yangın çıkmasıyla ortada kalmışlardır. 7 arkadaş, zorunlu olarak özel bir okula gitmek zorunda kalırlar ve 'ikoncanlar' adını verdikleri, zengin arkadaş grubuyla tanışırlar. 7 arkadaşı, macera dolu günler beklemektedir.



