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Pis Yedili dizisinin Albino PC'siydi! Son hali inanılmaz

27.09.2021 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran Pis Yedili dizisinde albino bir karakteri canlandıran genç oyuncu Ahmet Yıldırım'ın gerçek hali şoke etti.

Pis Yedili dizisinin Albino PC'siydi! Son hali inanılmaz

Başrollerini Eda Ece, Kadir Doğulu, Halil Babür, Bükre Atala gibi isimlerin paylaştığı Pis Yedili dizisinde 'PC' lakaplı albino bir karaktere hayat veren Ahmet Yıldırım'ın gerçek halini görenler şaşıp kalıyor. İşte Ahmet Yıldırım'ın son hali:

Pis Yedili dizisinin Albino PC'siydi! Son hali inanılmaz

Dizide, bilgisayar merakı yüzünden arkadaşları tarafından 'PC' lakabı takılan Ahmet Yıldırım'ı çoğu kişi albino sanıyordu.

Pis Yedili dizisinin Albino PC'siydi! Son hali inanılmaz

Ahmet Yıldırım'ın saçlarının ve kaşlarının, özel bir makyajla beyazlatıldığını duyanlar şaşıp kaldı.

Pis Yedili dizisinin Albino PC'siydi! Son hali inanılmaz

PİS YEDİLİ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Devlet lisesinde okuyan 7 arkadaş, okullarında yangın çıkmasıyla ortada kalmışlardır. 7 arkadaş, zorunlu olarak özel bir okula gitmek zorunda kalırlar ve 'ikoncanlar' adını verdikleri, zengin arkadaş grubuyla tanışırlar. 7 arkadaşı, macera dolu günler beklemektedir.

Pis Yedili dizisinin Albino PC'siydi! Son hali inanılmaz


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Anahtar Kelimeler:
Show TV Eda Ece Kadir Doğulu
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