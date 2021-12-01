Pis Yedili'nin Furkan'ı Sezer Arıçay efsane diziyle ekranlara döndü!

Başrollerini Eda Ece, Kadir Doğulu ve Halil Babür gibi isimlerin paylaştığı Pis Yedili dizisinde hayat verdiği 'Furkan' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Sezer Arıçay, Netflix Türkiye'nin ses getiren projesi Kulüp dizisiyle ekranlara geri döndü.

2011-2014 yılları arasında yayınlanan Pis Yedili dizisiyle akıllarda yer edinen ünlü oyuncu Sezer Arıçay, kendisini oyunculuk anlamında geliştirmek için bir süredir kameralardan uzak yaşıyordu.

Kadir Has Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Tiyatro eğitimi alan Arıçay, Pis Yedili dizisiyle televizyon macerasına başlamıştı.

Dizi bittikten sonra sırra kadem basan oyuncu, başrollerini Salih Bademci, Gökçe Bahadır ve Fırat Tanış'ın paylaştığı Kulüp dizisiyle iddialı bir dönüş yaptı.

Arıçay, yayınlandığı andan itibaren çok konuşulan dizide, çalışmak için köyden İstanbul'a gelen 'Hacı' karakterine hayat veriyor.

30 yaşındaki oyuncu; Dil, Vahşet Tanrısı ve Deniz Kızı gibi oyunlarda da sahneye çıkmıştı.



