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Pis Yedili'nin Furkan'ı Sezer Arıçay efsane diziyle ekranlara döndü!

01.12.2021 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sektöre birçok genç yıldız kazandıran Pis Yedili dizisiyle akıllara kazınan başarılı oyuncu Sezer Arıçay, uzun bir aradan sonra ekranlara döndü.

Pis Yedili'nin Furkan'ı Sezer Arıçay efsane diziyle ekranlara döndü!

Başrollerini Eda Ece, Kadir Doğulu ve Halil Babür gibi isimlerin paylaştığı Pis Yedili dizisinde hayat verdiği 'Furkan' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Sezer Arıçay, Netflix Türkiye'nin ses getiren projesi Kulüp dizisiyle ekranlara geri döndü.

2011-2014 yılları arasında yayınlanan Pis Yedili dizisiyle akıllarda yer edinen ünlü oyuncu Sezer Arıçay, kendisini oyunculuk anlamında geliştirmek için bir süredir kameralardan uzak yaşıyordu.

Pis Yedili'nin Furkan'ı Sezer Arıçay efsane diziyle ekranlara döndü!

Kadir Has Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Tiyatro eğitimi alan Arıçay, Pis Yedili dizisiyle televizyon macerasına başlamıştı.

Pis Yedili'nin Furkan'ı Sezer Arıçay efsane diziyle ekranlara döndü!

Dizi bittikten sonra sırra kadem basan oyuncu, başrollerini Salih Bademci, Gökçe Bahadır ve Fırat Tanış'ın paylaştığı Kulüp dizisiyle iddialı bir dönüş yaptı.

Pis Yedili'nin Furkan'ı Sezer Arıçay efsane diziyle ekranlara döndü!

Arıçay, yayınlandığı andan itibaren çok konuşulan dizide, çalışmak için köyden İstanbul'a gelen 'Hacı' karakterine hayat veriyor.

Pis Yedili'nin Furkan'ı Sezer Arıçay efsane diziyle ekranlara döndü!

30 yaşındaki oyuncu; Dil, Vahşet Tanrısı ve Deniz Kızı gibi oyunlarda da sahneye çıkmıştı.

Pis Yedili'nin Furkan'ı Sezer Arıçay efsane diziyle ekranlara döndü!

Pis Yedili'nin Furkan'ı Sezer Arıçay efsane diziyle ekranlara döndü!

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