Pis Yedili'nin Karabiber'i son haliyle şaşkına çevirdi!

İlk bölümü 2011 yılında yayınlanan Pis Yedili dizisinde 'Karabiber' lakabıyla hafızalara kazınan Bükre Atala, uzun bir süredir ekranlardan uzak bir hayat yaşıyor. İşte Bükre Atala'nın son hali:
Bükre Atala, 16 Ağustos 1990 yılında İstanbul'da doğdu. Babası, ünlü oyuncu Yusuf Atala olan oyuncu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi aldı.
2011-2014 yılları arasında Pis Yedili dizisinde oynadı. 2015 yılında Hannas: Karanlıkta Saklanan adlı korku filminde 'Semra' karakterine hayat verdi.
Pis Yedili, okudukları okulda yangın çıkmasıyla, zorunlu olarak özel bir lisede okumak zorunda kalan 7 arkadaşın başına gelenleri konu alır.
Okuyucu Yorumları 0 yorum