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Pis Yedili'nin Karabiber'i son haliyle şaşkına çevirdi!

21.09.2021 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Kadir Doğulu, Eda Ece, Halil Babür gibi isimlerin paylaştığı Pis Yedili dizisinde 'Sevil' karakterine hayat veren genç oyuncu Bükre Atala, son haliyle şaşırttı.

Pis Yedili'nin Karabiber'i son haliyle şaşkına çevirdi!

İlk bölümü 2011 yılında yayınlanan Pis Yedili dizisinde 'Karabiber' lakabıyla hafızalara kazınan Bükre Atala, uzun bir süredir ekranlardan uzak bir hayat yaşıyor. İşte Bükre Atala'nın son hali:

Pis Yedili'nin Karabiber'i son haliyle şaşkına çevirdi!

Pis Yedili'nin Karabiber'i son haliyle şaşkına çevirdi!

BÜKRE ATALA KİMDİR?

Bükre Atala, 16 Ağustos 1990 yılında İstanbul'da doğdu. Babası, ünlü oyuncu Yusuf Atala olan oyuncu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi aldı.

Pis Yedili'nin Karabiber'i son haliyle şaşkına çevirdi!

2011-2014 yılları arasında Pis Yedili dizisinde oynadı. 2015 yılında Hannas: Karanlıkta Saklanan adlı korku filminde 'Semra' karakterine hayat verdi.

PİS YEDİLİ KONUSU NEDİR?

Pis Yedili, okudukları okulda yangın çıkmasıyla, zorunlu olarak özel bir lisede okumak zorunda kalan 7 arkadaşın başına gelenleri konu alır.

Pis Yedili'nin Karabiber'i son haliyle şaşkına çevirdi!


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Anahtar Kelimeler:
Eda Ece Kadir Doğulu Uraz Kaygılaroğlu
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