Süt, şeker ve yumurtayla hazırlanan içecek: Tadına bakan bir daha vazgeçemiyor

Özellikle Amerika ve Avrupa'da yılbaşı ve Noel döneminin geleneksel içecekleri arasında yer alan eggnog, yumurta bazlı, sütlü ve kremalı bir içecek olarak bilinir.

Yoğun ve kremsi yapısına rağmen çırpılmış yumurta akı sayesinde daha hafif ve köpüklü bir kıvam kazanıyor.

Eggnog'un en önemli özelliklerinden biri de dinlendikçe lezzetinin oturması. Buzdolabında bekledikçe kıvamı da yoğunlaşıyor.

MALZEMELER 6 adet büyük boy yumurta

1 su bardağı toz şeker

2 su bardağı tam yağlı süt

1 su bardağı soğuk krema

Servis için taze rendelenmiş muskat

TARİF 1. Yumurtaların sarılarını ve beyazlarını ayırın: Öncelikle 6 yumurtanın sarılarını geniş bir karıştırma kabına, beyazlarını ise ayrı ve kapaklı bir kaba alın. Yumurta beyazlarını daha sonra kullanmak üzere buzdolabında saklayın. Bir günden daha uzun süre bekletecekseniz dondurucuda muhafaza edin.

2. Yumurta sarılarını şekerle çırpın: Yumurta sarılarına 1 su bardağı toz şekeri ekleyin. Karışım pürüzsüz, kremsi ve açık limon sarısı bir renk alana kadar çırpın.

3. Süt ve kremayı ilave edin: Karışıma 2 su bardağı sütü ve 1 su bardağı soğuk kremayı ekleyin. Alkollü hazırlamak istiyorsanız tercih ettiğiniz içkiyi de bu aşamada ilave edebilirsiniz.

4. Buzdolabında dinlendirin: Hazırladığınız karışımın üzerini kapatarak en az 1 saat buzdolabında bekletin. Dinlenme süresi boyunca malzemelerin aromaları birbirine karışır ve içeceğin kıvamı yoğunlaşmaya başlar.

5. Yumurta beyazlarını köpürtün: Servis etmeden hemen önce ayırdığınız yumurta beyazlarını mikserle yüksek devirde yaklaşık 2 dakika çırpın. Sert tepecikler oluşana kadar çırpmaya devam edin.

6. İki karışımı birleştirin: Çırpılmış yumurta beyazlarını sütlü ve yumurta sarılı karışıma yavaşça ekleyin. Nazikçe karıştırarak köpüklü ve daha hafif bir kıvam elde edin.

7. Muskatla servis edin: Eggnog'u servis kasesine veya sürahiye aktarın. Bardaklara paylaştırdıktan sonra üzerine taze rendelenmiş muskat ekleyin. İsteğe göre soğuk olarak servis edin.

DAHA LEZZETLİ EGGNOG YAPMANIN PÜF NOKTALARI

Eggnog'un lezzetini ve kıvamını belirleyen en önemli unsurlardan biri süt ve krema oranı. Daha yoğun ve koyu kıvamlı bir içecek isteyenler süt miktarını azaltıp krema miktarını artırabilir. Ancak toplam süt ve krema miktarının 3 su bardağı olması önerilir.

Yumurta beyazlarının ayrı çırpılması da tarifin önemli aşamalarından biri. Bu yöntem sayesinde içecek daha köpüklü, havadar ve yumuşak bir doku kazanıyor.

Daha aromatik bir sonuç için taze rendelenmiş muskat kullanılması öneriliyor.

ÇİĞ YUMURTA İÇEREN EGGNOG GÜVENLİ Mİ?

Geleneksel eggnog tariflerinde yumurtalar genellikle çiğ olarak kullanılır. Ancak çiğ yumurta, Salmonella gibi gıda kaynaklı hastalıklara yol açabilen bakterileri barındırma riski taşıyor.

Özellikle çocukların, hamilelerin, yaşlıların ve bağışıklık sistemi zayıf kişilerin çiğ yumurta içeren tariflerden kaçınması gerekir.

Daha güvenli bir eggnog hazırlamak için pastörize yumurta veya pastörize yumurta ürünleri kullanılabilir. Bir diğer seçenek ise süt ve krema karışımını yumurta sarılarıyla kontrollü şekilde ısıtarak pişirilmiş eggnog hazırlamak.

AFİYET OLSUN!