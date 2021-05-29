YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Pişmesi 40 dakika! Bu yemek taş üzerinde yapılıyor: Kavurmadan daha lezzetli

Pişmesi 40 dakika! Bu yemek taş üzerinde yapılıyor: Kavurmadan daha lezzetli

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
29.05.2021 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba ve Hilal yaylalarında pikniğe giden yörenin yerlisi Goyan aşireti mensubu piknikçiler kuşbaşı doğradıkları etlerini taşlar üzerinde pişiriyorlar. Yaylada ateşe dayanıklı taş tava anlamına gelen ince ve geniş seleber dedikleri taşlar bulan vatandaşlar taşları yıkadıktan sonra etlerini bunların üzerinde pişiriyor.

Pişmesi 40 dakika! Bu yemek taş üzerinde yapılıyor: Kavurmadan daha lezzetli

Ateşin üzerine konulan taş iyice ısındıktan sonra kuyruk yağını taşın belli noktalarına bırakıp yağı taş üzerinde eriten vatandaşlar daha sonra kuşbaşı doğradıkları etlerini taşın üzerine döşüyorlar, taşın hazır hale gelmesi yaklaşık 30 dakikayı buluyor.

40 DAKİKADA YAPILIYOR

Etin taş üzerinde pişmesi ise taşın kalınlığı ateşin kızgınlığına göre 30 ile 40 dakika arasında değişiyor. Taşta kebap yapan vatandaşlar bunun normal tavalardan şişlerden ve kavurmalardan on kat daha güzel olduğunu söylüyor.

Screenshot_17

Yaylada piknik yapan Goyan aşireti lideri Hazım Babat, "Eskiden pikniğe veya ava gittiğimizde her zaman tava veya tencere bulamazdık. Biz seleber diyoruz tabii her taş olmaz ateşe dayanıklı ateşte patlamayan taşları bulduktan sonra güzelce yıkıyoruz, daha sonra ateşin üzerine koyuyoruz taşımız iyice ısınıyor, etlerimizi ısınan taşın üzerine diziyoruz çok lezzetli oluyor, saçta yapılan tencerede yapılan veya kavurmadan daha lezzetli oluyor" dedi.

Screenshot_18

Screenshot_19

Screenshot_21

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Sağlıklı atıştırmalık arayanlara! Besin değeri yüksek ve lezzetliSağlıklı atıştırmalık arayanlara! Besin değeri yüksek ve lezzetli
Lattenin en kalorisiz ve yeni hali: Skinny LatteLattenin en kalorisiz ve yeni hali: Skinny Latte
Anahtar Kelimeler:
Şırnak Uludere
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Songül Karlı yine yapacağını yaptı

Songül Karlı yine yapacağını yaptı

Gülsim Ali İlhan'ın kendisinden 22 yaş büyük sevgilisi şaşkınlık yarattı

Gülsim Ali İlhan'ın kendisinden 22 yaş büyük sevgilisi şaşkınlık yarattı

Eski eşini öğrenen inanamadı! Meğer kendisinden de ünlüymüş

Eski eşini öğrenen inanamadı! Meğer kendisinden de ünlüymüş

Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe havaya girdi

Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe havaya girdi

Adını çoğu kişi söyleyemiyor! Yemeden duramayacaksınız

Adını çoğu kişi söyleyemiyor! Yemeden duramayacaksınız

Sağlıklı atıştırmalık arayanlara! Besin değeri yüksek ve lezzetli

Sağlıklı atıştırmalık arayanlara! Besin değeri yüksek ve lezzetli

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Peynirli dokusu ve yumuşacık kıvamıyla: Adını Sen Koy tatlısı

Peynirli dokusu ve yumuşacık kıvamıyla: Adını Sen Koy tatlısı

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Yıllarca doğru olduğuna inandık! Ekmeği artık bu yöntemle keseceksiniz

Yıllarca doğru olduğuna inandık! Ekmeği artık bu yöntemle keseceksiniz

Yaz sofralarının gözdesi! Hem lezzetli hem de yapımı basit

Yaz sofralarının gözdesi! Hem lezzetli hem de yapımı basit

Bu elmaya çocuklar bayılıyor! Yapımı sadece 5 dakika sürüyor

Bu elmaya çocuklar bayılıyor! Yapımı sadece 5 dakika sürüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.