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Pişmiş tavuk ne kadar sürede bozulur?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 26.03.2019 09:28 | Son Güncelleme

Besin değerlerinin yüksek olup fiyatının da diğer protein içeren besinlere oranda daha uygun olması, tavuğu ülkemizde sık tüketilen bir gıda haline getirdi. Mutfaklardan eksik edilmeyen tavuğu saklama koşulları çok önemli aksi halde sağlık sorunlarıyla karşı karşı kalabilirsiniz.

Pişmiş tavuk ne kadar sürede bozulur?

Gıda zehirlenmesi açısından potansiyel riskli gıdalardan biri de tavuktur. Çiğ tavuğu saklamak kadar pişmişini de muhafaza etmek önemli. Özellikle yaklaşan sıcaklıklarla birlikte bu konuda çok daha hassas davranılmalı, ve soğuk zincir sürecinin bozulmaması gerekmektedir. Sağlıklı bir tavuk pişirmek istiyorsanız eve getirdiğiniz satın alıp eve getirdiğiniz sürece kadar soğukluk dengesini korumalısınız.

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Peki tavuğu uygun şartlarda muhafaza ettiniz, uygun şartlarda çözdürdünüz ve pişirdiniz. Eğer pişirdiğiniz tavuğu o gün tüketmeyecek ya da kalanını saklamak istiyorsanız bunun içinde belirli bir süre mevcut.

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Pişmiş tavuk (0-4) derecede 2 güne kadar saklanabilir. Önerilen sürecin dışına çıkmamaya çalışın, bu sağlığınız için en doğru olanıdır. Eğer tavuğu birkaç farklı malzemeyle karıştırıp pişirdiyseniz, saklama sürecinde bunun için ayrıştırmanız gerekir. Örneğin patates ve biberle harmanladığınız tavuğu aynı kapta saklamayın.

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Pişmiş tavuk suyu ise, yemeğine göre çok daha çabuk bozulma potansiyeline sahiptir. Taze tavuk suyunu hava almayan bir kapta 1 gün boyunca +4 derecede saklayabilirsiniz. İkinci güne sarkıtmamaya özen gösterin. Eğer dondurarak saklamak istiyorsanız bunun için 4 ay yeterlidir.

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