Pişti nasıl oynanır, kuralları nedir?

Pişti, 52 kağıttan oluşan ve "deste" olarak tabir edilen kağıtlarla oynanır. Aynı kağıtları bulmayı esas alan pişti oyununda mantık oldukça basittir. İki kişi veya dört kişi olarak oynayabileceğiniz pişti oyununun kuralları ve belirli bir puanlandırma sistemi vardır. Bu kurallar ve puanlar oyunu daha zevkli kılar. Piştinin aynı zamanda farklı türleri de vardır ve bu sayede pişti oyun alternatifi sunar. Peki pişti nasıl oynanır, kuralları nelerdir? Hazırsanız piştiye dair tüm detayları ele alalım...
Pişti Nasıl Oynanır?
En çok bilinen iskambil oyunlarından biri olan pişti, 52 adet kağıt ile oynanır. Bu yüzden kurallar 52 pişti kuralları olarak da bilinir. Oyuncu sayısı 2 ya da 4 olmalıdır. Aksi takdirde kağıt dağıtımında ve oyun esnasında bir tutarsızlık söz konusu olabilir. Dört kişilik oyunda karşılıklı oturan iki kişi eş olabilir. Pişti oyununda kazandıran faktör en son atılmış olan kartın sayıca aynısını atabilmektir. Yani elindeki kağıtlar arasında yerdeki kağıdın eşi olan kişi şanslıdır.
2 Kişilik Pişti Nasıl Oynanır?
"Pişti nasıl oynanır 2 kişi?" diye merak ediyorsanız 4 kişiliğe kıyasla ufak farklılıkların olduğunu söyleyebiliriz. İşleyiş şu şekildedir:
- Oyunculardan biri dağıtıcı olur ve yere de diğer oyuncuya da kağıtları o dağıtır.
- İlk olarak kağıtlar ortadan kesilir ve alttaki kağıtlar üste koyulur.
- En üstten 3 adet kağıt kapalı şekilde, alttan da 1 adet kağıt açık şekilde yere koyulur.
- Eğer oyunculardan birine 3 adet aynı değere sahip kağıt gelirse oyun düşer, tekrar dağıtım yapılır.
- Oyunu başlatan yani yere ilk kağıdı atan kişi dağıtıcı değil, diğeridir.
- En son atılmış olan kağıdın aynısını atan kişi pişti yapmış olur ve yerdeki kağıtların tümünü alır. Burada önemli olan kağıtların üzerindeki sayıların aynı olmasıdır.
- Vale yani J harfi jokerdir ve direkt pişti yapılmasını sağlar, yani yerdeki kağıt ne olursa olsun pişti yapmaya yarar. J kağıdı ile yerdeki tüm kağıtların toplanmasına "Kesmek" denir.
- Yere ilk olarak konulan kağıtları alan kişi kapalı olan kağıtları da göreceği için oyunu daha iyi yönetebilir.
- Oyuncuların elinde kağıtlar bittiğinde yeniden 4'lü kağıt dağıtımı yapılır.
- Destedeki kağıtlar bittiğinde de oyun sona ermiş olur ve puan hesabı yapılır.
4 Kişilik Pişti Nasıl Oynanır?
4 kişilik pişti kuralları 2 kişilik piştininki ile benzerdir fakat küçük farklılıklar vardır.
- Kağıtları dağıtacak kişi kura veya ortak karar ile belirlenir.
- Dağıtıcı kişi kağıtları sağından itibaren dağıtmaya başlar.
- Oyunu başlatan kişi kağıtları dağıtan kişinin solunda yer alandır.
- Oyunun kalan kısmı 2 kişilik piştide olduğu gibidir.
Puanlama Nasıl Yapılır?
Oyun sona erdiğinde herkesin elinde kalan kağıtlara bakılır ve puan hesaplanır. Oyunun başında belirlenen puana ilk önce ulaşan oyunu kazanır. Belirlenen puan 51, 101, 151 veya 201 olabilir. Genelde tercih edilen 101 puandır. Hesaplama yapılırken şu puanlar baz alınır:
- Pişti yapılan vale: 20 puan
- Pişti: 10 puan
- Karo (♦) 10: 3 puan
- Sinek (♣) 2: 2 puan
- Vale: 1 puan
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As (A): 1 puan
Elinde 26 adetten daha fazla kağıt olan kişiye ekstra 3 puan daha verilir.
Blöflü Pişti Nasıl Oynanır?
Kapalı ya da kapamalı pişti olarak da bilinen blöflü piştide oyuna biraz daha heyecan eklenir çünkü bir gizem söz konusudur.
Yerde bir kağıt olur, oyunculardan biri bu kağıdın üzerine kapalı bir kağıt koyar ve "Pişti" der.
Diğer oyuncular bunu kabul ederlerse pişti yapan kişiye pişti puanı yazılır.
Ama oyunculardan biri bu oyuncunun blöf yaptığını düşünüyorsa yerdeki kağıtları açar.
Eğer gerçekten piştiyse kağıdı koyan oyuncuya iki pişti puanı yazılır.
Ama oyuncu blöf yaptıysa yani pişti değilse kağıtları açan kişiye pişti puanı yazılır.
Blöflü piştide de puanlama sistemi normal pişti ile aynıdır.
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