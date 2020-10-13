Pişti nasıl oynanır, kuralları nedir?

Pişti, 52 kağıttan oluşan ve "deste" olarak tabir edilen kağıtlarla oynanır. Aynı kağıtları bulmayı esas alan pişti oyununda mantık oldukça basittir. İki kişi veya dört kişi olarak oynayabileceğiniz pişti oyununun kuralları ve belirli bir puanlandırma sistemi vardır. Bu kurallar ve puanlar oyunu daha zevkli kılar. Piştinin aynı zamanda farklı türleri de vardır ve bu sayede pişti oyun alternatifi sunar. Peki pişti nasıl oynanır, kuralları nelerdir? Hazırsanız piştiye dair tüm detayları ele alalım...

Pişti Nasıl Oynanır?

En çok bilinen iskambil oyunlarından biri olan pişti, 52 adet kağıt ile oynanır. Bu yüzden kurallar 52 pişti kuralları olarak da bilinir. Oyuncu sayısı 2 ya da 4 olmalıdır. Aksi takdirde kağıt dağıtımında ve oyun esnasında bir tutarsızlık söz konusu olabilir. Dört kişilik oyunda karşılıklı oturan iki kişi eş olabilir. Pişti oyununda kazandıran faktör en son atılmış olan kartın sayıca aynısını atabilmektir. Yani elindeki kağıtlar arasında yerdeki kağıdın eşi olan kişi şanslıdır.

2 Kişilik Pişti Nasıl Oynanır?

"Pişti nasıl oynanır 2 kişi?" diye merak ediyorsanız 4 kişiliğe kıyasla ufak farklılıkların olduğunu söyleyebiliriz. İşleyiş şu şekildedir: