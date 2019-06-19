Pitbull cinsi köpeğine, sokak kedisini parçalattı! Gözaltına alındılar

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi, pitbull cinsi köpeğini üzerine saldırtarak, sokak kedisini parçalattı.

Bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyadan paylaşıldı. Videoyu izleyen sosyal medya kullanıcıları ve hayvanseverler, köpeğin sahibine tepki gösterip, İl Emniyet Müdürlüğü'ne şikayette bulundu.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Pitbull cinsi köpeğin sahibi D.M.S. (19) ile bu sırada yanında bulunan arkadaşı B.F. (20) polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

"BEN DE KORKTUM"

Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen D.M.S., köpeğini kasten sokak kedisine saldırtmadığını savunarak, "Ben de bir hayvanseverim fakat köpeği yeni aldığım için kediye saldıran köpeğime müdahalede bulunamadım. Ben de korktum" dedi.

D.M.S., ile B.F., Denizli Polis Merkezi'ne götürüldü.

(DHA)

