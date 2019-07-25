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Pitbullun saldırdığı çocuğun imdadına komşusu yetişti

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 25.07.2019 10:11 | Son Güncelleme

ABD’de sokakta arkadaşlarıyla oynayan bir çocuğa pitbull saldırdı. Pitbullun yere yatırdığı çocuğun yardımına komşusu koştu.

Olay, Texas eyaletine bağlı Conroe şehrinde meydana geldi. 6 yaşındaki Mason Lindeman, evinin bahçesinde diğer çocuklarla oynarken pitbull saldırısına uğradı. Saldırıyı gören diğer çocuklar olay yerinden kaçarken, durumu fark eden 19 yaşındaki Grant Brown, Lindeman’ı kurtarmak için pitbulla doğru koştu. Üzerine gelen Brown'ı fark eden köpek çocuğu bırakarak Brown'a koştu. Yerdeki 6 yaşındaki çocuk hemen ayağa kalktı ve evine doğru kaçtı.

ÇOCUĞUN BAŞINA DİKİŞ ATILDI

Pitbullun dikkatini kendine doğru çekerek çocuğun kurtulmasını sağlayan Brown, köpeğin saldırısında elinden yaralandı. Başından yaralanan 6 yaşındaki Mason Lindeman ise hastaneye kaldırıldı. Başına dikiş atılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Çocuğu kurtaran Grant Brown, “Fark ettiğim anda, oraya hiç düşünmeden koştum ve nasıl olduğunu bilmiyordum, sadece çocuğu köpekten kurtarmak zorunda olduğumu biliyordum” dedi. Çocuğun annesi de Brown’a duyduğu minneti, “Sadece adama sarılmak istiyorum. Yapabileceğim bir şey yok, sadece teşekkür ediyorum” sözleriyle dile getirdi. (DHA)

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abd pitbull saldırısı Çocuk kurtarma

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