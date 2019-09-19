Pixel 4 XL, iPhone Xs’in kamerasını adeta ağlatıyor!

Google elinden gelen bu sızıntıdan sonra diğer kaynaklar da Pixel 4 hakkında bilgiler paylaşmaya devam etti.

Bugün gelen sızıntı ise sızıntıda çıtayı oldukça yükseltti. ReLab isimli YouTube kanalı paylaştığı videolar ile hem Pixel 4’ü inceledi hem de Pixel 4 XL modelini Apple’ın iPhone XS modeli ile karşılaştırdı. Kamera konusunda karşılaştırma yapan ReLab, Pixel 4 modellerinin oldukça sağlam kamera ile geleceğini söylüyor.

Pixel 4 XL ve iPhone XS kozlarını hem fotoğraf hem de videoda paylaştı. Bu karşılaştırma videosunda Pixel 4 XL, iPhone XS’e göre daha kaliteli çekimler gerçekleştirebiliyor. Özellikle renk doğruluğu ve düşük ışık performansında dikkatleri üzerine çeken telefon muhtemelen DxOMark‘ta en iyi kameraya sahip telefonların en başında yer alacak.

iPhone 11 Pro ile bile Pixel 4 ve Pixel 4 XL’i kamera konusunda geçemeyecek olan Apple, bakalım kamera konusunda ne zaman büyük bir devrim yapacak?

Konu ile ilgili videoyu buradan izleyebilirsiniz

