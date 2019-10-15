Piyano çalan köpek ve dans eden minik kız interneti salladı!

Buddy Mercury adlı köpek aslında ünlü olan bir kurtarma köpeğidir. Ama bundan çok daha fazla yetenekleri olduğunu bu videoda gözler önüne seriyor. Şarkı söylemeyi seviyor ve çocuklarla arası harika. Son zamanlarda, sahipleri Buddy Mercury’nin piyano çaldığı sevimli bir videoyu sosyal medyaya yükledi ve bu eğlenceli video kısa sürede viral hale geldi. 4 milyondan fazla izlemeyi toplayan bu klip, tam olarak interneti salladı.

GÜNDE BİRÇOK KEZ PİYANO ÇALIYOR

Sahipleri Buddy Mercury adlı köpeği 30 Nisan 2016'da sahiplenmişler. Buddy Mercury adlı köpek hakkında ''Şimdiye kadar tanıştığım en nazik, en tatlı köpeklerden biri. Kesinlikle insanları seviyor. Ancak diğer hayvanları da sever. Kedileri bile! Herkese iyi geliyor. O küçük bir aşk'' diyen sahipleri Buddy Mercury'nin günlük hayatta piyano çaldığını da belirtiyorlar. Günde birçok kez video çalan bu sevimli köpek, zorlu bir başlangıçtan sonra bir eve ihtiyacı olan, onun gibi daha fazla hayvanı kurtarmak konusunda da tutkulu. “Müziklerini sadece müzik aşkı ve ailesi için değil, başkalarının bir hayvanı kurtarmayı düşünmesi için harekete geçirme çağrısı olarak çaldığını düşünüyoruz. İyi, sevgi dolu ve mutlu bir eve ihtiyacı olan çok fazla insan var. ”

SAHİBİ DE MÜZİKLE İLGİLENİYOR

Buddy Mercury’nin ailesinde de müzik çok seviliyor. Sahiplerinden biri davulcu. Buddy büyük ihtimal ondan da etkileniyor. Ne diyelim, Buddy Mercury'e müzik kariyesinde başarılar dileriz.



