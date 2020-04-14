Pizzacıların tarifi buymuş! Evde pizzacı gibi pizza yapın!

İtalyanların dünyaca ünlü geleneksel lezzeti son yıllarda ülkemizde de giderek artan bir popülariteye sahip. Ülkemizde hemen hemen her köşebaşında bir pizzacı bulabilmek mümkün. İtalyanların kendilerine özgü hamuru, lezzetli domates sosu, mozzarella peyniri ve fesleğenin başlıca malzemeleri arasında olduğu pizzanın çok sayıda çeşidi bulunuyor. Deniz mahsullü, dört peynirli, füme etli ve hatta enginarlı pizza yapabilmek mümkün. Eğer siz de pizza yemeyi seviyorsanız bu lezzeti evde de mutlaka denemelisiniz. Mutfağınızda bulunan malzemelerle kaşarlı, sosisli, sebzeli birbirinden güzel pizzalar yapabilirsiniz.

EVDE PİZZA YAPMAK İÇİN GEREKLİ OLAN MALZEMELER NELER?

Pizza hamuru için gerekli olan malzemeler şöyle:

1 paket instant maya veya yarım paket yaş maya

5 su bardağı un

2 su bardağı dolusu oda sıcaklığında su

4 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı toz şeker

Yarım yemek kaşığı tuz

Pizzanın sosu için gerekli olan malzemeler şöyle:

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 su bardağı domates rendesi veya domates sosu

1 çay kaşığı kekik ve fesleğen

Pizzanın üzeri için gerekli olan malzemeler şöyle;