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Pizzacıların tarifi buymuş! Evde pizzacı gibi pizza yapın!

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İtalya'dan dünyaya yayılan ve mutluluk verici bir lezzet olan pizza ülkemizde de çok seviliyor. Herkesin favorisi olan pizzayı evinizde de yapabilirsiniz. Her evde bulunan un, kaşar, domates, sosis, salam gibi ana malzemelerin üzerine damak tadınıza göre ekleyeceğiniz detaylarla birbirinden güzel pizzalar yaparak evinizde ziyafet çekebilirsiniz.

Pizzacıların tarifi buymuş! Evde pizzacı gibi pizza yapın!

İtalyanların dünyaca ünlü geleneksel lezzeti son yıllarda ülkemizde de giderek artan bir popülariteye sahip. Ülkemizde hemen hemen her köşebaşında bir pizzacı bulabilmek mümkün. İtalyanların kendilerine özgü hamuru, lezzetli domates sosu, mozzarella peyniri ve fesleğenin başlıca malzemeleri arasında olduğu pizzanın çok sayıda çeşidi bulunuyor. Deniz mahsullü, dört peynirli, füme etli ve hatta enginarlı pizza yapabilmek mümkün. Eğer siz de pizza yemeyi seviyorsanız bu lezzeti evde de mutlaka denemelisiniz. Mutfağınızda bulunan malzemelerle kaşarlı, sosisli, sebzeli birbirinden güzel pizzalar yapabilirsiniz.

EVDE PİZZA YAPMAK İÇİN GEREKLİ OLAN MALZEMELER NELER?

Pizza hamuru için gerekli olan malzemeler şöyle:

1 paket instant maya veya yarım paket yaş maya
5 su bardağı un
2 su bardağı dolusu oda sıcaklığında su
4 yemek kaşığı sıvı yağ
1 yemek kaşığı toz şeker
Yarım yemek kaşığı tuz

Pizzanın sosu için gerekli olan malzemeler şöyle:

2 yemek kaşığı zeytinyağı
2 su bardağı domates rendesi veya domates sosu
1 çay kaşığı kekik ve fesleğen

Pizzanın üzeri için gerekli olan malzemeler şöyle;

İnce ince doğranmış sosis, sucuk
Mantar
Mısır
Kaşar peyniri ve mozzarella peyniri

EVDE PİZZA NASIL YAPILIR?

40 cm boyutunda bir pizza yapabilmek için takip etmeniz gereken adımlar şöyle:

Öncelikle hamuru yapmaya başlayın. Bunun için derin bir kabın içerisine unu ekleyin ve ortasını havuz biçiminde açın.

Ortası açılan unun üzerine maya, tuz, şeker, su ile sıvı yağı ekleyin. Yavaş yavaş hamuru yoğurun.

Ele yapışmayacak şekilde yumuşak bir hamur elde edin.

Hamurun yoğurulması tamamlandığında top haline getirin ve hamur kabının üzerini streç film ile örtün.

Hamurun mayalanması için yarım saat bekleyin.

30 dakika sonra hamurunuz şişerek mayalanmış olacak. Hamuru kaseden alarak un serptiğiniz tezgahın üzerine koyun.

Hamuru unlu tezgahın üzerinde bir kez daha yoğurup ikiye bölün. İnce hamurlu pizza yapabilmek için hamuru üç parçaya ayırabilirsiniz.

Hamur parçalarını beze şekline getirdikten sonra un serptiğiniz merdaneyle açın.

Açılan hamuru pizza tepsisine aktarın. İsterseniz tepsinin tabanına mısır unu serpebilirsiniz.

Hamuru kabarmaması için çatalla delin ve önceden ısınan fırında 200 derecede 10 dakika boyunca pişirin.

Pişme esnasında kekik, zeytinyağı ve fesleğeni domates sosuna ekleyip karıştırın.

Fırından çıkan hamurun üzerine domates sosu sürüp diğer malzemeleri ekleyin.

200 derecelik fırında pizzayı 20 dakika daha pişirin ve işte pizzanız hazır.

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