Tayvan'da bir restoran sınırları aşarak en çok müşteriyi kendi tarafına çekmeyi başardı. Rekabetin dolu dizgin olduğu Tayvan'ın en sıra dışı restoranı...
Plaj değil restoran: Bu restoranda servis bikinili kızlardan!
Tayvan'da bir restoran sınırları aşarak en çok müşteriyi kendi tarafına çekmeyi başardı. Rekabetin dolu dizgin olduğu Tayvan'ın en sıra dışı restoranı...
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Tayvan'da yeni açılan bir restorana bikinili kızlar garson olarak işe alındı
Hal böyle olunca müşteri patlaması kaçınılmaz oldu :)
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Kızların bazıları iç çamaşırlı bazıları ise derin göğüs dekolteli
Müşteri yoğunluğunun yaşandığı restoranda genellikle deniz ürünleri, barbekü ve kebap servisi yapılıyor.
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Restoran bir anda fenomen oldu
Hizmet vermeye başladıktan sonra sosyal medyanın da diline dolandı ve restoran fenomen hale geldi.
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Restoran bir anda fenomen oldu
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Restoran bir anda fenomen oldu
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Restoran bir anda fenomen oldu
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