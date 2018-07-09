Tayvan'da bir restoran sınırları aşarak en çok müşteriyi kendi tarafına çekmeyi başardı. Rekabetin dolu dizgin olduğu Tayvan'ın en sıra dışı restoranı...

Plaj değil restoran: Bu restoranda servis bikinili kızlardan!

Tayvan'da bir restoran sınırları aşarak en çok müşteriyi kendi tarafına çekmeyi başardı. Rekabetin dolu dizgin olduğu Tayvan'ın en sıra dışı restoranı...

1 / 6 Tayvan'da yeni açılan bir restorana bikinili kızlar garson olarak işe alındı Hal böyle olunca müşteri patlaması kaçınılmaz oldu :)

2 / 6 Kızların bazıları iç çamaşırlı bazıları ise derin göğüs dekolteli Müşteri yoğunluğunun yaşandığı restoranda genellikle deniz ürünleri, barbekü ve kebap servisi yapılıyor.

3 / 6 Restoran bir anda fenomen oldu Hizmet vermeye başladıktan sonra sosyal medyanın da diline dolandı ve restoran fenomen hale geldi.

4 / 6 Restoran bir anda fenomen oldu

5 / 6 Restoran bir anda fenomen oldu