YEMEK

Plaj değil restoran: Bu restoranda servis bikinili kızlardan!

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 09.07.2018 10:18 | Son Güncelleme

Tayvan'da bir restoran sınırları aşarak en çok müşteriyi kendi tarafına çekmeyi başardı. Rekabetin dolu dizgin olduğu Tayvan'ın en sıra dışı restoranı...

Tayvan'da bir restoran sınırları aşarak en çok müşteriyi kendi tarafına çekmeyi başardı. Rekabetin dolu dizgin olduğu Tayvan'ın en sıra dışı restoranı...

Plaj değil restoran: Bu restoranda servis bikinili kızlardan!

Tayvan'da bir restoran sınırları aşarak en çok müşteriyi kendi tarafına çekmeyi başardı. Rekabetin dolu dizgin olduğu Tayvan'ın en sıra dışı restoranı...

1 / 6

Tayvan'da yeni açılan bir restorana bikinili kızlar garson olarak işe alındı

Tayvan'da yeni açılan bir restorana bikinili kızlar garson olarak işe alındı
Hal böyle olunca müşteri patlaması kaçınılmaz oldu :)
2 / 6

Kızların bazıları iç çamaşırlı bazıları ise derin göğüs dekolteli

Kızların bazıları iç çamaşırlı bazıları ise derin göğüs dekolteli
Müşteri yoğunluğunun yaşandığı restoranda genellikle deniz ürünleri, barbekü ve kebap servisi yapılıyor.
3 / 6

Restoran bir anda fenomen oldu

Restoran bir anda fenomen oldu
Hizmet vermeye başladıktan sonra sosyal medyanın da diline dolandı ve restoran fenomen hale geldi.
4 / 6

Restoran bir anda fenomen oldu

Restoran bir anda fenomen oldu
5 / 6

Restoran bir anda fenomen oldu

Restoran bir anda fenomen oldu
6 / 6

Restoran bir anda fenomen oldu

Restoran bir anda fenomen oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tayvan restoran

En Çok Okunan Haberler

Ünlülerden tren kazası paylaşımı

Ünlülerden tren kazası paylaşımı

Survivor finalisti Nagihan Karadere isyan etti 'Pis iftiralarınız bitmedi. Topunuz baş edemediniz'

Survivor finalisti Nagihan Karadere isyan etti 'Pis iftiralarınız bitmedi. Topunuz baş edemediniz'

Şeyma Subaşı'ndan samimi açıklamalar

Şeyma Subaşı'ndan samimi açıklamalar

Kıvanç Tatlıtuğ'dan Instagram'ı sallayan paylaşım!

Kıvanç Tatlıtuğ'dan Instagram'ı sallayan paylaşım!

Fazlalıklarından kurtulmak isteyenlere: 3 günde 4 kilo verdiren liste

Fazlalıklarından kurtulmak isteyenlere: 3 günde 4 kilo verdiren liste

Kilosu 10 bin TL'ye satılıyor! Faydaları hayat kurtarıyor

Kilosu 10 bin TL'ye satılıyor! Faydaları hayat kurtarıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kilosu 10 bin TL'ye satılıyor! Faydaları hayat kurtarıyor

Kilosu 10 bin TL'ye satılıyor! Faydaları hayat kurtarıyor

Fazlalıklarından kurtulmak isteyenlere: 3 günde 4 kilo verdiren liste

Fazlalıklarından kurtulmak isteyenlere: 3 günde 4 kilo verdiren liste

Mutfakta meydana gelen kaynar su yanıkları için 5 ilk yardım müdahalesi

Mutfakta meydana gelen kaynar su yanıkları için 5 ilk yardım müdahalesi

Aman dikkat! Maden suyu ve soda kör edebilir

Aman dikkat! Maden suyu ve soda kör edebilir

Kahvaltıda simit yiyenlere kötü haber!

Kahvaltıda simit yiyenlere kötü haber!

Sadece Kastamonu'da yetişiyor! Uzun yaşamın sırrı olarak gösteriliyor

Sadece Kastamonu'da yetişiyor! Uzun yaşamın sırrı olarak gösteriliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.