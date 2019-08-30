Plaj ve havuz sakatlıklarına dikkat!

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Kerem Canbora, derinlik göz önüne alınmadan havuz, deniz ya da sığ sulara yapılan balıklama atlayışların, başta boyun omurları olmak üzere tüm omurga hattı boyunca kırılmalara neden olabileceğine dikkat çekti. Prof. Dr. Mehmet Kerem Canbora, çivileme atlayışlarda da omurga yaralanmalarına ilave olarak; topuk, leğen kemiği ve kalça kırıkları oluşabileceğini vurguladı. YÜZME STİLİNE GÖRE OMURGA VE OMUZDA SIKINTILAR OLABİLİR Bu tür yaralanmalarda yüzme stiline de dikkat edilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Mehmet Kerem Canbora, “Yüzme tarzı, omuz eklemi başta olmak üzere, omurga ve üst taraf yumuşak dokularda ciddi kronik sorunlara yol açabilmektedir. Örneğin yapısal genel bağ gevşekliği olan yüzücüler, kronik omuz ağrıları ve mikro düzeyde omuz kararsızlığından dolayı spontan omuz çıkıkları gibi sorunlarla karşılaşabilirler. Özellikle serbest stilde yüzme sırasında doğru teknikler kullanılmalı ve öncesinde ilgili kas grupları esnetilmelidir. En zor stil olan kelebek yüzmede ise başlıca zorlanma genelde bel ve sırt omurgalarında olmaktadır” dedi.

YÜZERKEN OMUZ ÇIKIKLARINA DİKKAT! Havuz ve denizde yüzme ya da şakalaşma sırasında omuz çıkıklığı vakaları ile sık karşılaştıklarını belirten Prof. Dr. Mehmet Kerem Canbora bu gibi durumlarda yapılması gerekenleri şöyle sıraladı: “Omuz çıkıkları doğası gereği son derece ağrılı durumlardır. İlk yapılması gereken kişiyi en acil şekilde karaya çıkarmaktır. Omuz çıkıkları travmatik ya da pozisyonel olabilir. Her ne sebeple olursa olsun bir kısmı kendiliğinden yerine oturmakla beraber azımsanmayacak kısmı çıkık pozisyonda kalır. Bu gibi durumlarda herhangi bir manevra yapılmaksızın hasta kendini en rahat hissettiği pozisyonda derhal en yakın acil servise ulaştırılmalıdır.” BİLİNÇSİZ MÜDAHALE DAHA ÇOK HASAR VERİYOR Günümüzde omuz çıkıklarının ameliyathane şartlarında yapıldığını belirten Prof. Dr. Mehmet Kerem Canbora, omuzu yerine oturtmak için yapılacak bilinçsiz müdahalelerin omuz ekleminde çok daha fazla hasar yaratacağına da dikkat çekti. CANKURTARAN HİZMETİ VERİLEN PLAJLAR TERCİH EDİLMELİ Yüzerken mavi bayraklı plajların tercih edilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Mehmet Kerem Canbora, denizde yüzerken kramp girme riski açısından karaya sağlıklı bir şekilde ulaşmak için cankurtaran hizmetinin verildiği plajların tercih edilmesi gerektiğini söyledi. Derinlik hakkında mutlaka bilgi sahibi olunması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Mehmet Kerem Canbora, bilinçsiz balıklama ya da çivileme atlayışlardan kaçınılması gerektiğini vurguladı.