Plajda fit görünmek için 5 küçük hareket

Plajda sağlıklı ve fit bir vücudun sırrını Sports International ve Rhythm Bilkent Fitness/Pilates eğitmeni Mahir Taşatanel ile sizler için derledik.

1- Russian Twist

Dizleri karna çekerek, gövde havada, kalça yerde kalacak uygulanan harekette eller birleştirilerek sağa ve sola vücuda hafif rotasyon vererek yapılır. Önerilen hareket sayısı 20 tekrar 2 settir. Hareketin faydası gövde yukarıda olduğu için üst karın kaslarını çalıştırırken dizleri havaya kaldırıp bacakları havaya kaldırmaktan dolayı alt karın kaslarının da harekete geçmesine yardımcı olur. Yana doğru rotasyon gerçekleştirilirken de yan karın kasları ile vücudun merkez noktaları çalıştırılmış oluyor.

2- Knees Up

Eller yerde omuzların gerisinde uygulanan harekette, sırt havada uygulanır. Dizleri karna çekerek uzanıp tekrar açılarak üst karın ve alt karın kasları harekete geçiyor. Uzuvları aynı zamanda çektiğimiz için karın kaslarını da sıkılaşmasına yardımcı oluyor. Bu hareket 15 tekrar 2 set şeklinde uygulandığında ideal karın kası görüntüsüne ulaşılmasına yardımcı olacaktır.