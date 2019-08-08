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Plajda fit görünmek için 5 küçük hareket

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 08.08.2019 11:24 | Son Güncelleme

Yaz aylarını doyasıya yaşadığımız şu günlerde Kurban Bayramı tatilini deniz kenarında geçirecekler için en büyük sorunlardan biri görünüşleri. Tatile birkaç gün kala fit bir vücutla plajda daha özgüvenli olmak isteyenler kısa sürede vücudunu toparlayacak hareket arayışına girdi. Peki bu hangi egzersizlerle mümkün? İşte size birkaç tüyo...

Plajda fit görünmek için 5 küçük hareket

Plajda sağlıklı ve fit bir vücudun sırrını Sports International ve Rhythm Bilkent Fitness/Pilates eğitmeni Mahir Taşatanel ile sizler için derledik.

1- Russian Twist

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Dizleri karna çekerek, gövde havada, kalça yerde kalacak uygulanan harekette eller birleştirilerek sağa ve sola vücuda hafif rotasyon vererek yapılır. Önerilen hareket sayısı 20 tekrar 2 settir. Hareketin faydası gövde yukarıda olduğu için üst karın kaslarını çalıştırırken dizleri havaya kaldırıp bacakları havaya kaldırmaktan dolayı alt karın kaslarının da harekete geçmesine yardımcı olur. Yana doğru rotasyon gerçekleştirilirken de yan karın kasları ile vücudun merkez noktaları çalıştırılmış oluyor.

2- Knees Up

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Eller yerde omuzların gerisinde uygulanan harekette, sırt havada uygulanır. Dizleri karna çekerek uzanıp tekrar açılarak üst karın ve alt karın kasları harekete geçiyor. Uzuvları aynı zamanda çektiğimiz için karın kaslarını da sıkılaşmasına yardımcı oluyor. Bu hareket 15 tekrar 2 set şeklinde uygulandığında ideal karın kası görüntüsüne ulaşılmasına yardımcı olacaktır.

3- Plank

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Kolay gibi gözüken ancak dengeyi ve sıkılaştırmayı birlikte hissettiren Plank hareketi tüm kasları harekete geçirir. Tek sette 1 dakika olarak uygulanan harekette,karnı ve beli düşürmeden hafif karın içeride omuzlar rahat ve geride 1 dakika merkez bölgesi güçlendirilir.

4- Dips

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Uygulanan kol hareketi arka kolların hızlı sıkılaşmasına yardımcı olur. Sahilde yardımcı ekipman olarak şezlongun kullanılabileceği uygulamada arka kol kasları kuvvet uygulanarak harekete geçirilir. Dirseklerin arasında basketbol topu sıkıştırmış gibi dirsekleri bir birine yakın tutarak elleri şezlong üzerinde tutup gövdeyi yukarı kaldırarak uygulanır. Basitleştirmek için dizleri bükerek, zorlaştırmak için dizleri uzatarak uygulanabilir. Triceps kaslarını güçlendiren hareket 15 tekrar ve 2 set olarak yapılabilir.

5- Hand and Toes

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Ayakların ve ellerin üzerinde duruş pozisyonu belirlenerek çapraz kol ve bacak hareketleriyle kol ve bacak yukarıda birleştirilir. Bu hareket ile hem kol hem bacak hem de merkez bölge harekete geçirilir. Yağ yakımını sağlayan kardiyovasküler bir uygulama olan bu hareket de gün içerisinde rahatlıkla uygulanabilecek egzersizler arasında yer almaktadır.


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