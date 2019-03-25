Plajda seksi pozlar veren kadının kadrajına giren amca ve ona gelen tepkiler

Plajda kırmızı bikinisiyle poz vermeye çalışan kırmızı bikinili kadının arkasından bir amca çıkıyor ve olanca güzelliği ve sakinliğiyle hedefine doğru yürüyor.

Mutlu bir yüz ifadesiyle yoluna devam eden adamımız, çekim yapan kadının videosunun önüne geçtiği o anlarıyla sosyal medyaya düştü. Ve elbette o anları sosyal medya kullanıcıları paylaşmaya doymadı...

İşte o anlara gelen komik tepkiler:



