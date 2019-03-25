Mynet Trend

Plajda seksi pozlar veren kadının kadrajına giren amca ve ona gelen tepkiler

zeynep.ok zeynep.ok
MİZAH  | 25.03.2019 10:14 | Son Güncelleme

Plajda çekim yapan bikinili kadının arkasından bir amca geçiyor ve dünya birkaç saniyeliğine bambaşka bir hale bürünüyor.

Plajda kırmızı bikinisiyle poz vermeye çalışan kırmızı bikinili kadının arkasından bir amca çıkıyor ve olanca güzelliği ve sakinliğiyle hedefine doğru yürüyor.

1

Mutlu bir yüz ifadesiyle yoluna devam eden adamımız, çekim yapan kadının videosunun önüne geçtiği o anlarıyla sosyal medyaya düştü. Ve elbette o anları sosyal medya kullanıcıları paylaşmaya doymadı...

İşte o anlara gelen komik tepkiler:

2

3

4

5

6

7

8

10


'Kırmızı periler diyarı'na hayran kalacaksınız!'Kırmızı periler diyarı'na hayran kalacaksınız!
Yakışıklı şarkıcı Edis bu notu görünce...Yakışıklı şarkıcı Edis bu notu görünce...
İnsanın sinirini bozan rahatsız edici 10 görüntüİnsanın sinirini bozan rahatsız edici 10 görüntü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
komik tweetler bikini kadın

En Çok Okunan Trend Haberler

İnanılmaz olay! Uçağıyla eşinin bulunduğu binaya daldı!

İnanılmaz olay! Uçağıyla eşinin bulunduğu binaya daldı!

Bomba itiraf: Tek gecelikti; göğüsleri mükemmel!

Bomba itiraf: Tek gecelikti; göğüsleri mükemmel!

Böylesi görülmedi! Kenti bu afişlerle doldurdu

Böylesi görülmedi! Kenti bu afişlerle doldurdu

Nurgül Yeşilçay paylaştı! 'Hamileler bakmasın'

Nurgül Yeşilçay paylaştı! 'Hamileler bakmasın'

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Keyfiniz yerine gelecek! İşte haftanın en komik tweetleri!

Yakışıklı şarkıcı Edis bu notu görünce...

Görünce insanın sinirini bozan rahatsız edici 10 görüntü

İnsanın sinirini bozan rahatsız edici 10 görüntü

Alışverişe gelen en tuhaf insanlar onlar olabilir!

Süpermarketlerin en tuhaf müşterileri

İnsan bazen hayret ediyor! Pes dedirten ev ilanları...

Anlamak güç! Pes dedirten ev ilanları...

Okurken keyfiniz yerine gelecek! İşte haftanın en eğlenceli 10 tweet'i

İşte haftanın en eğlenceli 10 tweet'i...

Haftanın en komik tweetleri burada! Kaçırmayın!

Haftanın en komik tweetleri burada! Kaçırmayın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.