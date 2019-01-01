Plastik alışveriş poşetleri 25 kuruş karşılığında verilmeye başlandı! Evden getiren de var açıkta götüren de...

Bugün başlayan uygulama kapsamında bazı zincir marketlerde üzerlerine barkod konulan poşetler kasalarda okutulurken eski poşetleri bitirmeye çalışan bazı marketlerde ise barkod ayrı okutuluyor.

Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü uygulamanın hayata geçmesiyle kent genelinde bazı marketlerde denetim yaptı. Denetimlerde alışveriş poşetleri, tüketicilere 25 kuruş karşılığında veriliyor.

Edirne'de bazı vatandaşların marketlerden aldığı ürünleri evlerinden getirdikleri poşetlere bıraktığı gözlendi. Malatya'da ise vatandaşların parayla poşet almayarak ürünlerini açıkta götürdükleri görüldü.

YENİ DÖNEM BAŞLADI

Yeni yılda manav, ekmek ve şarküteri reyonlarında poşet ücretsiz olacak. Diğer ürünlerde ise plastik alışveriş poşetleri bugün itibariyle en az 25 kuruşa satılacak. Poşet satışı alışveriş fişinde de yer alacak.

Bugün itibariyle marketlerde ekmek, sebze, meyve, peynir, zeytin, hayvansal gıda gibi açıkta satılan gıdaların hijyenini korumak amacıyla kullanılan çift kat kalınlığı 15 mikron ve altında olan, 500350 milimetreden küçük poşetler ise ücretsiz olmaya devam edecek.