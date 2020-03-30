Play-Off sistemi gündemde mi? Bakan Kasapoğlu açıkladı

Koronavirüs salgınının ülkemizde etkisini göstermeye başlamasının ardından Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu; hentbol, voleybol, basketbol ve futbol liglerinin tamamının koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında ertelenmesine karar verildiğini açıklamıştı. Türkiye'de futbol dururken, ligler tescil edilecek mi? Ligler devam mı edecek? Play-Off sistemi mi gelecek? soruları gündemi her geçen gün meşgul etmeye devam ediyor.
Bakan Kasapoğlu'ndan son dakika açıklaması geldi. En sağlıklı kararın alınacağını vurgulayan Kasapoğlu, "en önemli konu Bilim Kurulunun. Bu konudaki çalışmaları, yönlendirmeleri ve sağlıkla ilgili gereklilik durumları önümüzü görmemizi sağlayacak. Bunlara göre en sağlıklı kararlar alınacaktır" dedi.
Süper Lig'de Play-Off sistemi mi olacak?
Şu günlerde en önemli konunun sağlıklı bir duruma gelmenin altını çizen Kasapoğlu, ''Açıkcası şuan Play-Off tartışılan bir konu değil. Şu günlerde en önemli konu sağlık. İnşallah bu günleri aşacağız. Elbette spor rekabetle, taraftarla, centilmen anlayışı ile güzel.'' ifadelerini kullandı.
'Basketbol ve voleybolda her alanda iddialıyız'
Ülkemizde spor alanında çok ciddi bir yükseliş olduğunu belirten Kasapoğlu, ''Voleybolcularımızın yükselişi, bireysel sporlardaki yükselişimiz, olimpiyatlara yönelik sağlıklı ilerleyişimiz... Her alanda iddialı olan sporcularımız ilerleyişini sürdürecek. Bakanlık olarak her türlü katkımız devam edecek. Sporu ve sporcuyu bu zor günlerin sonrasında yeniden daha yukarılara çıkarmak tek gayemiz. Bunu da dayanışma ve birbirimize destek vererek yapabiliriz.'' dedi ve sözlerini noktaladı.
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