Play-off yarı finalindeki rakibimiz Romanya'da büyük kaos! Lucescu'ya maç sattı dediler...

Dünya Kupası eleme grubunu 13 puanla 3. sırada tamamlayan Romanya, bugün gerçekleşen kura çekimiyle Millilerimiz ile eşleşti. Romen basını is San Marino maçının ardından teknik direktör Lucescu’yu maç satmakla suçladı.

ROMANYA’DA BÜYÜK KAOS!

Rumen basınında yer alan haberlere göre; Lucescu, maç satmak ve Securitate (Romanya'nın komünist rejim dönemindeki eski gizli polis teşkilatı) ile işbirliği yapmakla suçlandı.

LUCESCU’DAN YANIT! ‘‘KİMSE BENİ KOVAMAZ…’’

Mircea Lucescu, karşılaşmanın ardından bu iddialara cevap verdi. Deneyimli teknik adam, "Milli takıma çok önem verdim. Benim görevim ihtiyaç duyulduğunda orada olmak. Bir sınır var, aşılamayacak bir çizgi. Benim yaptığımı 2 bin yılda yapamazlar. Maçları Securitate'ye sattın diyorlar. Tek bir şey yaptım, Rumen futbolunun gelişimine odaklandım. Kimse beni kovamaz. Yapamazsam kendimi kovacağım." dedi.