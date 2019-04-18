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Playboy kızlarını hiç böyle görmediniz!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 18.04.2019 11:34 | Son Güncelleme

1953 yılında ABD'de kurulan Playboy dergisinin tavşan kızlarının daha önce hiç bir yerde görmediğiniz bu pozları sizleri bir hayli şaşırtacak. İşte o görseller...

Playboy kızlarını hiç böyle görmediniz!

ABD’de 1953 yılında kurulan ve merkezinde çıplak kadınların olduğu Playboy dergisi bir dergiden çok aslında bir yaşam tarzı olarak lanse ediliyordu. Çekici kadınlar derginin sembolü olan tavşan kılığına girerek Playboy gece kulüplerinde garson olarak çalışıyorlardı. Dergisinin ilk çıktığı zamanlarda Playboy markası yeni yeni şekillenirken çekilen eski fotoğraflar oldukça heyecan verici…

1. Birkaç yıl içinde milyoner bir yayıncı haline gelen derginin kurucusu Hugh Hefner ve Playboy kızları, 1962

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2. Bir grup Playboy kızı, havalanında Hugh Hefner’ı beklerken, 1966

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3. Kurucu Hugh Hefner, Londra Havalimanı’nda Playboy kızları tarafından karşılanırken, 1966

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4. Playboy kızları geleneksel olarak düzenlenen garson kızlar yarışmasında, 1972

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5. Playboy dansçıları Londra’daki Playboy Kulübü’nde performanslarını yaparken, 1963

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6. Londra’daki kulübün çatısında bir grup Playboy kızı poz verirken, 1976

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7. Garsonlar yarışması için hazırlanan üç Playboy kızı, 1970

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8. Playboy Kulübü’nde kahvaltı saatinin geldiğini duyuran bir Playboy kızı, 1962

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9. Bir grup İngiliz Playboy kızı Londra Havalimanı’na indikten hemen sonra, 1966

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10. Şampiyon olmuş İngiliz boksör John Conteh Playboy kızlarıyla, 1974

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11. Playboy kızı olmanın incelikleri anlatılırken, 1965

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12. Playboy kızları servis yaparken, 1963

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13. Yeni açılan bir kulüpten kare, 1970

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14. Kadın ziyaretçiler de olmuyor değil, 1969

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15. Siparişleri alan bir Playboy garsonu, 1963

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