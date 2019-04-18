Playboy kızlarını hiç böyle görmediniz!

ABD’de 1953 yılında kurulan ve merkezinde çıplak kadınların olduğu Playboy dergisi bir dergiden çok aslında bir yaşam tarzı olarak lanse ediliyordu. Çekici kadınlar derginin sembolü olan tavşan kılığına girerek Playboy gece kulüplerinde garson olarak çalışıyorlardı. Dergisinin ilk çıktığı zamanlarda Playboy markası yeni yeni şekillenirken çekilen eski fotoğraflar oldukça heyecan verici…

1. Birkaç yıl içinde milyoner bir yayıncı haline gelen derginin kurucusu Hugh Hefner ve Playboy kızları, 1962

2. Bir grup Playboy kızı, havalanında Hugh Hefner’ı beklerken, 1966

3. Kurucu Hugh Hefner, Londra Havalimanı’nda Playboy kızları tarafından karşılanırken, 1966

4. Playboy kızları geleneksel olarak düzenlenen garson kızlar yarışmasında, 1972

5. Playboy dansçıları Londra’daki Playboy Kulübü’nde performanslarını yaparken, 1963

6. Londra’daki kulübün çatısında bir grup Playboy kızı poz verirken, 1976

7. Garsonlar yarışması için hazırlanan üç Playboy kızı, 1970

8. Playboy Kulübü’nde kahvaltı saatinin geldiğini duyuran bir Playboy kızı, 1962

9. Bir grup İngiliz Playboy kızı Londra Havalimanı’na indikten hemen sonra, 1966

10. Şampiyon olmuş İngiliz boksör John Conteh Playboy kızlarıyla, 1974

11. Playboy kızı olmanın incelikleri anlatılırken, 1965

12. Playboy kızları servis yaparken, 1963

13. Yeni açılan bir kulüpten kare, 1970

14. Kadın ziyaretçiler de olmuyor değil, 1969

15. Siparişleri alan bir Playboy garsonu, 1963





