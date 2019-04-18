Playboy kızlarını hiç böyle görmediniz!

ABD’de 1953 yılında kurulan ve merkezinde çıplak kadınların olduğu Playboy dergisi bir dergiden çok aslında bir yaşam tarzı olarak lanse ediliyordu. Çekici kadınlar derginin sembolü olan tavşan kılığına girerek Playboy gece kulüplerinde garson olarak çalışıyorlardı. Dergisinin ilk çıktığı zamanlarda Playboy markası yeni yeni şekillenirken çekilen eski fotoğraflar oldukça heyecan verici…
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