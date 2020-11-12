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Playboy modeli: Hayatım iki kariyer arasında bölündü ama...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
EĞLENCE  | Son Güncelleme

29 yaşındaki model Christine Mae, çok farklı iki sektörde çalışıyor. Hem Playboy modelliği hem de web geliştirme uzmanı olarak çalışan Mae, teknoloji işi için "çok seksi" görüldüğünü iddia ediyor.

Playboy modeli: Hayatım iki kariyer arasında bölündü ama...

29 yaşındaki Christine Mae, hayatını iki kariyer arasında bölüyor: Playboy'a seksi fotoğraflar satmak ve web geliştiricisi olmak.

Christine ayrıca "fazla akıllı" olduğu için Playboy model gruplarından çıkarıldığını da söylüyor. Genç kadın, “Şu anda hala tam zamanlı bir web geliştiricisiyim ve yarı zamanlı modelleme yapıyorum. Güzel ve zeki olmak suç değildir. Kodlama sinir bozucu ve zorlayıcı olabilir, ancak çok eğlenceli. Kodlama size kalıpların dışında nasıl düşüneceğinizi ve sorunları çözmenin farklı yollarını öğretir" diye konuşuyor.

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Christine, hem muhteşem hem de zeki olduğu için işini kaybedebileceğini düşünmesine rağmen, model olmak isteyenlere hayallerinden "asla vazgeçmemelerini" tavsiye ediyor.

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Ek kariyeri olan modellere tavsiyelerde bulunmak ve onları hedeflerine ulaşmaya teşvik etmek istiyor.

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