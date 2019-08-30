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PlayStation Classic’in fiyatı yine düştü

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TEKNOLOJİ  | 30.08.2019 08:47 | Son Güncelleme

Son dönemde klasik konsolların revaçta olduğunu söylemek, sanırım pek de yanlış bir ifade olmayacaktır. Nintendo’nun eski konsolları NES ve SNES’i ufaltarak tekrardan satışa sunması diğer konsol üreticilerinin de dikkatini çekmişti. Çünkü NES ve SNES’in yenilenmiş versiyonları adeta yok satmıştı.

PlayStation Classic’in fiyatı yine düştü

Klasik konsol işine oyun severlerin ilgisi, Sony’nin de iştahını kabarttı. Bu konuda hiç vakit kaybetmeyen Japon konsol devi, ilk PlayStation konsolunun minyatür versiyonunu satışa sundu. PlayStation Classic ismiyle satışa sunulan konsol, Avrupa ve Amerika’da olduğu gibi ülkemizde de raflardaki yerini aldı.

Sony klasik konsolu için ilk etapta 799TL’lik uçuk bir fiyat etiketi belirlemişti. Doğal olarak bu fiyat konsolun ölü bir şekilde doğmasına neden oldu. Satışların istenilen seviyenin çok altında olmasından ötürü, çıkışından kısa bir süre sonra PS Classic’in fiyatı düşürüldü. Fakat düşen fiyata rağmen satışlarda beklenen rakamlar yakalanamadı.

Son olarak geçtiğimiz gün gelen indirimle konsolun fiyatı adeta dibe vurdu. Sony Türkiye tarafından alınan kararla, PlayStation Classic fiyatı 199TL’ye düşürüldü. Bu da konsolun çıkış fiyatının 4’te 1’ine satıldığı anlamına geliyor.

Bu arada dipnot olarak hatırlatalım. PS Classic içerisinde 20 adet oyun ön yüklü olarak geliyor. Ayrıca konsola sonradan legal olarak oyun yükleme imkanınız da bulunmuyor.

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