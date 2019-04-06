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PlayStation Türkiye zam yok dedi!

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TEKNOLOJİ  | 06.04.2019 08:59 | Son Güncelleme

Xbox Türkiye’nin AAA yapım oyun fiyatlarına 100 TL zam yapmasının ardından gözler PlayStation Türkiye’ye çevrildi. Peki, PlayStation Türkiye oyun fiyatlarına zam yapacak mı? İşte cevabı!

PlayStation Türkiye zam yok dedi!

Xbox Türkiye dün yaptığı zamlar ile Türk oyuncularını kaybetme noktasına geldi. Türkiye’nin Facebook üzerindeki büyük çaplı Xbox topluluklarında bu zamlar sert bir şekilde eleştirilmişti. Oyun aldırtmayacak Xbox Türkiye’nin bu zamlarından sonra gözler PlayStation Türkiye’ye çevrilmişti. Bugün ise PlayStation Türkiye ekibinin zam yapıp yapmayacağı konusunda ilk bilgileri edindim.

Zamlardan sonra Xbox One ile PlayStation 4 oyunları arasında 100 TL ila 150 TL arasında fark oluşmuştu. Rakibine göre çok daha ucuz olan PlayStation 4 oyunlarına zam yapılmayacağını öğrendim. En azından çok yakın bir zaman içerisinde PS4 oyun fiyatlarının zamlanmayacağını belirteyim.

Kurlardaki yükseliş karşısında PlayStation ekibinin nasıl bir yol izleyeceği henüz bilinmiyor. Geçtiğimiz günlerde Hong Kong’a atanan Mustafa Yiğit’in gidişi, PlayStation oyuncularını üzmüştü.

Çünkü Mustafa Yiğit, Türkiye’de oyun fiyatlarını dengede tutabilmek için elinden geleni ardına koymamıştı. Bu ülkede bir dönem 80 TL’ye resmi perakende satış noktalarında  kutulu PlayStation 4 oyunları satılmıştı. Bunda en büyük etken şüphesiz ki Mustafa Yiğit olmuştu.

Bakalım PlayStation Türkiye’nin başına ilerleyen günlerde kim gelecek? Umarız yeni gelen yönetici oyun fiyatlarında bir artış yaşanmasını engelleyebilir.

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Anahtar Kelimeler:
Xbox Türkiye Playstation fiyat

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