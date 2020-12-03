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Pocahontas'ın yıldızı Irene Bedard üç günde iki kez tutuklandı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 03.12.2020 14:30 | Son Güncelleme:
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Pocahontas'ın yıldızı Irene Bedard üç günde iki kez tutuklandı

Disney yapımı Pocahontas’ta baş karakter Pocahontas’ı seslendiren oyuncu Irene Bedard, üç günde iki kez tutuklandı. Sarhoş bir şekilde eski kocası ve 17 yaşındaki oğluyla tartışan oyuncu aile içi şiddetten ötürü tutuklandı.

Disney yapımı animasyon film Pocahontas’ta baş karakter Pocahontas’ı seslendiren oyuncu Irene Bedard, aile içi şiddet ötürü üç günde iki kez tutuklandı.

1995 yapımı sevilen animasyonun seslendirme kadrosunda yer alan oyuncu, ilk olarak 2012 yılında boşandığı eski eşi müzisyen Denny Wilson’ın evinde tutuklandı. Orada onu sakinleştirmeye çalışan oğluna da tekme attı. Eski eşi polisi araması sonucu Irene Bedard tutuklandı. Yaşanan olaylar sonucu 17 yaşındaki oğlu annesinden davacı olmadığı için oyuncu serbest bırakıldı.

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Ancak birkaç gün sonra, bir otelde resepsiyon görevlisini taciz etmekle suçlandıktan sonra Pazartesi günü tekrar tutuklandı. İddiaya göre, polisler onu almaya geldiğinde Irene Bedard alkolün etkisindeydi.

Uygunsuz davranışlarından ötürü tutuklanan kadın, kefaletle serbest bırakıldı.

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