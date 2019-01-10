TREND

Pocophone F1 kamerası artık 60 FPS video çekebilecek!

aris.aras aris.aras
TEKNOLOJİ  | 10.01.2019 08:37 | Son Güncelleme

Pocophone F1 kamerası yeni alacağı güncelleme ile 4K çözünürlükte ve 60 FPS hızında videolar çekebilecek. Peki, Pocophone F1 kamerası için güncelleme ne zaman yayınlanacak?

Pocophone F1 kamerası artık 60 FPS video çekebilecek!

Xiaomi’nin çok ses getiren telefonu Pocophone F1 kamera konusunda maalesef ki sınıfta kalmıştı. 4K çözünürlüğünde video çekebilen Pocophone F1 maalesef ki 30 FPS hızında bu videoları kaydedebiliyordu. Ancak Xiaomi, bu hatadan çok yakında geri dönecek gibi görünüyor.

Qualcomm’un Snapdragon 845 yonga setine sahip olan bu telefonun ilk başta neden 60 FPS çekmediği merak konusu olmuştu. Ancak bugün açıklanan bilgilere göre; Pocophone F1 Şubat ayında büyük bir güncelleme alacak. Bu güncelleme ile Pocophone F1‘in kamerası 4K çözünürlükte 60 FPS hızında videolar çekebilecek.

Ayrıca Pocophone F1, Netflix’te HD video stream’i yapamıyordu. Güncelleme ile bu sorun da çözülecek gibi görünüyor. 6 GB RAM ile oldukça akıcı bir deneyim sunan bu telefon ülkemizde şaşırtıcı bir derecede 3.500 TL seviyesinde satılıyor.

Fiyatına göre inanılmaz bir performans sunan Pocophone F1, şu an için alınabilecek en iyi fiyat/performans telefonu diyebiliriz.

En çok izlenen DC filmleri

Onu görmek için kilometrelerce yol katediyorlar!Onu görmek için kilometrelerce yol katediyorlar!
ZTE 5G için tarih verdiZTE 5G için tarih verdi
Onlarca kişinin önünde telefonu kıvırdıOnlarca kişinin önünde telefonu kıvırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
pocophone akıllı telefon

En Çok Okunan Trend Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dell G Serisi tanıtıldı

Dell G Serisi tanıtıldı

Resident Evil 2 Remake demo geliyor!

Resident Evil 2 Remake demo geliyor!

Yeni Alien oyunu internette tepki topladı

Yeni Alien oyunu internette tepki topladı

Fortnite 7.10 İçerik Güncellemesi 3 ile gelen yenilikler

Fortnite 7.10 İçerik Güncellemesi 3 ile gelen yenilikler

Balık beyninden USB bellek yaptı, satışa sundu

Balık beyninden USB bellek yaptı, satışa sundu

Xiaomi Cepheus performansıyla büyüledi

Xiaomi Cepheus performansıyla büyüledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.