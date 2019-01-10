Pocophone F1 kamerası artık 60 FPS video çekebilecek!

Xiaomi’nin çok ses getiren telefonu Pocophone F1 kamera konusunda maalesef ki sınıfta kalmıştı. 4K çözünürlüğünde video çekebilen Pocophone F1 maalesef ki 30 FPS hızında bu videoları kaydedebiliyordu. Ancak Xiaomi, bu hatadan çok yakında geri dönecek gibi görünüyor.

Qualcomm’un Snapdragon 845 yonga setine sahip olan bu telefonun ilk başta neden 60 FPS çekmediği merak konusu olmuştu. Ancak bugün açıklanan bilgilere göre; Pocophone F1 Şubat ayında büyük bir güncelleme alacak. Bu güncelleme ile Pocophone F1‘in kamerası 4K çözünürlükte 60 FPS hızında videolar çekebilecek.

Ayrıca Pocophone F1, Netflix’te HD video stream’i yapamıyordu. Güncelleme ile bu sorun da çözülecek gibi görünüyor. 6 GB RAM ile oldukça akıcı bir deneyim sunan bu telefon ülkemizde şaşırtıcı bir derecede 3.500 TL seviyesinde satılıyor.

Fiyatına göre inanılmaz bir performans sunan Pocophone F1, şu an için alınabilecek en iyi fiyat/performans telefonu diyebiliriz.

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