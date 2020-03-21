Podolski'den Gaziantep baklavasıyla 'evde kal' çağrısı

Saran koronavirüs sebebiyle ligler süresiz ertelendiği için futbolcular evlerinden çıkmıyor. Virüsün bulaşmasını istemeyen futbolcular 'Evde kal' çağrısına uyarken kendi aralarında bir oyun geliştirdi. Fraport TAV Antalyaspor futbolcuları tuvalet kağıdı sektirme oyununda birbirlerine meydan okudu. Ülkesinde evinde bulunan Charles tuvalet kağıdını ayağında sektirdiği videoyu paylaşarak, Chico'ya meydan okudu. Chico da tuvalet kağıdını sektirdiği videoyu paylaştı.
Kırmızı beyazlıların yıldız futbolcusu Podolski ise kendisine gönderilen Gaziantep baklavasıyla fotoğraf çektirip, takipçilerine evde kalmaları paylaşımı yaptı. Podolski fotoğrafın altına "Gaziantep'ten gelen havuç dilim baklavalarla evde kalıyorum" yazısı paylaştı.
(DHA)
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