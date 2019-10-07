Podyuma mayoyla çıkan Ivana Sert'ten rap performansı

Moda ikonu Ivana Sert, dün Kıbrıs'ta düzenlenen Fashion TV Model Awards 2019'da sahneye çıktı. Mayolu kostümüyle dikkat çeken Sert, Ezhel'in "Felaket" şarkısını okudu.

EZHEL'İN FELAKET ŞARKISINI SÖYLEDİ

Moda sektöründen müzik sektörüne hızlı bir giriş yapan Ivana Sert, geçtiğimiz Mayıs ayında ilk şarkısı İmalat Hatası'nı çıkardı. Ardından rahmetli şarkıcı Ahmet Kaya'nın "Kum Gibi" şarkısını okuyarak dinleyenleri ikiye ölen Ivana, son şarkı tercihiyle yine herkesi şaşırttı. Siyah cesur mayolu kostümüyle podyuma çıkan Ivana Sert, Felaket şarkısını okurken yarışmacı kızlar da dans ederek eşlik etti.

TEPKİLER PEŞ PEŞE GELDİ

Şarkı söylediği anların videosunu Instagram hesabından paylaşan Sert, takipçilerini de ikiye böldü. Sert'in performansını beğenenlerin yanı sıra 'Asıl felaket olan sensin', 'Ses yok maalesef' ve 'Şimdi sen bu işten para mı kazanıyorsun' diyerek tepki gösterenler oldu.

