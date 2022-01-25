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Poğaçanın en lezzetlisi: Mis gibi kaymaklı poğaça tarifi

25.01.2022 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahvaltıların, 5 çaylarının yıldızı, doyurucu ve bir o kadar besleyici tarifler arasında elbette poğaçalar yer alıyor. Farklı şekiller verilerek iç dolgusu ile hazırlanan poğaçaları, mis gibi süt kaymağı ile pişirmek istemez miydiniz? Süt kaymağının aromasıyla bambaşka bir boyuta kavuşan poğaça tarifimizi mutlaka deneyin!

Poğaçanın en lezzetlisi: Mis gibi kaymaklı poğaça tarifi

Çok severek tükettiğiniz ve evlerinizin mutfağını adeta bir pastaneye çeviren poğaçaların farklı farklı tariflerini denemekten hemen herkes hoşlanıyor. Her haliyle bayıla bayıla yenilen poğaçalarda enteresan dokunuşlar, iç dolgular ve şekiller sizler için hep yeni bir fikir olabiliyor. Peki kahvaltılarınızın gözde ögesi kaymaktan yapılan mis gibi kaymaklı poğaça tarifimize geçmeye ne dersiniz?

KAYMAKLI POĞAÇA TARİFİ

MALZEMELER

  • 200 gram kaymak

  • 125 gram tereyağı

  • Yarım su bardağı süt

  • 1 tatlı kaşığı toz şeker

  • 1 paket instant maya

  • Yarım çay bardağı ayçiçeği yağı

  • 1 yumurta beyazı

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 4 su bardağı un

  • 200 gram lor peyniri

  • 8-9 dal kıyılmış maydanoz

  • 1 yumurta sarısı

  • Çörek otu

  • Susam

HAZIRLANIŞI

  • İlk olarak yarım su bardağı sütünüzü bir cezvede ısıtın. (Elinizi yakmayacak kadar ılık olmalı.)

  • Bir yoğurma kabının içerisine ılık sütü ekleyin.

  • Ardından içerisine 1 paket instant mayayı ekleyin ve karıştırın. Şekeri de ekledikten sonra mayayı aktifleşmesi için beş dakika bekletin.

  • Maya köpürmeye başladığında son bir kez daha karıştırıp diğer malzemeleri eklemeye başlayın.

  • Süt ve maya karışımı bulunan kabın içerisine ayçiçeği yağını, tereyağını, kaymağı, tuzu ve bir yumurtanın beyazını ilave edin.

  • Tüm malzemeler iç içe geçtiğinde yavaş yavaş un ekleyin ve elle yoğurmaya başlayın.

  • Yumuşak kıvamlı bir hamur olduğunda üzerini streç filmle kapatın. Yarım saat boyunca sıcak bir ortamda mayalandırın.

  • Hamurunuz mayalanırken iç harcı hazırlayın.

  • Lor peyniri ve kıyılmış maydanozları karıştırın.

  • Dinlenen hamurunuzdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparın.

  • Hamurunuzu tezgah üzerinde hafifçe açın ve hazırladığınız lor peynirli harçtan içlerine yerleştirin.

  • Yuvarlak form verdiğiniz poğaçaları yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine yerleştirin.

  • Tüm poğaçaların üzerine çırptığınız yumurtayı sürün. Dilediğiniz kadar susam ve çörekotu ile süsleyin.

  • Önceden ısıttığınız 180 derece fırında altı üstü kızarana kadar pişirin.

  • Fırından çıkardığınız poğaçaları kısa bir süre dinlendirdikten sonra tüketin.


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