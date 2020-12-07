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''Pogba için Manchester United dönemi sona erdi''

İNGİLTERE HABERLERİ  | 07.12.2020 21:45 | Son Güncelleme

Manchester United'ın Fransız yıldızı Paul Pogba'nın Menajeri Mino Raiola, gündemi değiştiren bir açıklama yaptı. Raiola, İtalyan Tuttosport gazetesine verdiği röportajda "Pogba'nın Manchester United dönemi sona erdi" dedi.

''Pogba için Manchester United dönemi sona erdi''

Manchester United'a rekor bir rakama transfer olan ancak daha sonra takımda inişli çıkışlı bir grafik çizen ve eski menajer Jose Mourinho ile arasındaki ipleri koparan Paul Pogba ile ilgili menajerinden açıklama geldi. İtalyan Tuttosport gazetesine röportaj veren oyuncunun menajeri Mino Raiola, "Pogba için Manchester United sona erdi diyebilirim" açıklamasını yaptı.

Raiola, daha Ağustos ayında Manchester United ile yeni görüşmeler yaptıklarını doğrularken; Pogba, Ekim ayındaki Milli Takım arasında rüyasının Real Madrid'de oynamak olduğunu açıklamıştı.

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