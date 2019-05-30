Pokemon etkinliğinde bir çok oyun tanıtıldı

3DS’te yer alan Detective Pikachu oyunu yakın zamanda Nintendo Switch’e de gelecek.

Pokemon Quest oyunu Çin’e geliyor.

Pokemon Home isminde bir bulut sistemi duyuruldu. Pokemon Home, 3DS’te yer alan Pokemon Bank gibi çalışıyor. Pokemon Home sayesinde; 3DS oyunları, Switch oyunları ve Pokemon GO arasında Pokemon transferi sağlıyor. Bu sistem 2020 yılında kullanıma sunulacak.

Pokemon Sleep isminde yeni bir mobil oyun duyuruldu. Pokemon GO ile çalışacak oyun, gece uyku sırasında devreye girecek.

Mobil cihazlar için Pokemon Masters isminde bir RPG oyun geliyor. Bu oyunun multiplayer olmayacağı söyleniyor.

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