Pokemon GO yapımcısını adeta zengin etti

Pokemon’un global anlamda büyük bir marka olduğunu söylemek, sanırım yanlış olmayacaktır. İlk başlarda Nintendo’nun el konsolları için geliştirdiği bir oyun olan Pokemon, sonra çizgi filmiyle ekranlarda da boy göstermişti. Bu sayede dünya çapında geniş bir hayran kitlesine erişen pokemonlar, pek çok farklı alanda karşımıza çıkmaya başladı.

Son olarak Niantic tarafından mobil platformlara taşınan bu cep canavarları bu alanda da beklentilerin çok üzerinde bir ilgi ile karşılandı.

Analiz firması Sensor Tower tarafından yayınlanan yeni raporlara göre Pokemon GO, iOS ve Android platformları üzerinde toplamda 2.45 milyar dolardan fazla hasılat elde etti. PokemonGO’nun bu kazancının büyük bir kısmı ise ABD’den geldi. 2.45 milyar dolarlık hasılatın 875 milyon dolarının ABD’de yaşayan oyuncuların cebinden çıktığı belirtiliyor.

Elbette şunu belirtmek gerekiyor. Pokemon GO eski günlerinin hayli uzağında. Son güncellemeler ile oyuncuların heyecanı canlı tutulmak istense de o ilk günlerdeki oyuncu sayısına ulaşılması pek mümkün görülmüyor.

Sosyal medya devi Facebook kan kaybetmeye devam ediyor

