Pokemonlar bir kez daha mobil platformlara geliyor!

Pokemon Go kısa sürede önemli bir kullanıcı kitlesine erişmeyi başarmış ve 2016’yla 2017’de en çok kazandıran uygulamalar arasına girmeyi başarmıştı. Pokemon Go’ya olan ilginin yavaş yavaş kaybolması The Pokemon Company’i harekete geçirdi.

Geçtiğimiz gün The Pokemon Company ve Tencent yeni Pokemon oyunu için işbirliği yapacaklarını açıkladı. Oyunun geliştirilmesine Tencent çatısı altında yer alan Timi Studio Group önderlik edecek. Bu stüdyo daha önce de pek çok mobil oyun üzerinde çalışmıştı. Hatta büyük ses getiren CoD Mobile da Timi Studio imzası taşıyordu.

Her ne kadar iki taraftan da yeni Pokemon oyunu hakkında net bir açıklama gelmese de oyunun akıllı telefonlar için çıkacağına kesin gözüyle bakılıyor. Tabi ki yine de bekleyip göreceğiz.



