Poker, kağıt oyunları sevenlerin mutlaka duyduğu bir kavram. Dünyada oldukça yaygın olarak oynanan poker şansınızı, yeteneklerinizi ve sabrınızı test etmek için oldukça iyi bir seçim. Pokerde sadece şanslı olmakta yetmiyor, sabırlı olmak da gerekiyor. Kazanmak için soğukkanlı olmanız gereken bu oyunda blöfün önemini vurgulamak için poker face denilen bir deyim bile literatüre girmiş. Evet; hem şanslı olmalısınız, hem sabırlı hem de soğukkanlı. Dünyada bu kadar tutulan bir oyun olmasıyla birlikte doğal olarak farklı çeşitleri de ortaya çıkmış. Ülkemizde de yaygın olarak Texas Holdem ve Türk pokeri oynanıyor. Eğer daha önce hiç poker oynamadıysanız ve ilginiz varsa ya da oynadığınızdan farklı bir poker türü öğrenmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. "Poker nedir, Türk pokeri nasıl oynanır, pokerin kuralları nelerdir?" gibi soruların cevaplarını ve pokerin detaylarını sizler için bir araya getirdik.

Poker Nasıl Oynanır, Kuralları Nedir?

Pokerin çeşitli türleri olsa da oyundaki genel amaç elimizdeki ve yerdeki kartların kombinasyonlarından en iyi beşliyi yakalamaktır. Poker oyununda elde edilen beşliler içerisinde en yüksek eli olan oyuncu kazanır. Poker en az iki kişiyle, en çok da 10 kişiyle oynanabilir. Sadece bir adet iskambil destesi (52 kağıt) kullanılır. Oyunda hamle sırası saat yönünde devam eder. Gelin, şimdi en bilindik iki türden biri olan Texas Holdem pokeri inceleyelim.