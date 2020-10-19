Poker nasıl oynanır, kuralları nedir?

Poker, kağıt oyunları sevenlerin mutlaka duyduğu bir kavram. Dünyada oldukça yaygın olarak oynanan poker şansınızı, yeteneklerinizi ve sabrınızı test etmek için oldukça iyi bir seçim. Pokerde sadece şanslı olmakta yetmiyor, sabırlı olmak da gerekiyor. Kazanmak için soğukkanlı olmanız gereken bu oyunda blöfün önemini vurgulamak için poker face denilen bir deyim bile literatüre girmiş. Evet; hem şanslı olmalısınız, hem sabırlı hem de soğukkanlı. Dünyada bu kadar tutulan bir oyun olmasıyla birlikte doğal olarak farklı çeşitleri de ortaya çıkmış. Ülkemizde de yaygın olarak Texas Holdem ve Türk pokeri oynanıyor. Eğer daha önce hiç poker oynamadıysanız ve ilginiz varsa ya da oynadığınızdan farklı bir poker türü öğrenmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. "Poker nedir, Türk pokeri nasıl oynanır, pokerin kuralları nelerdir?" gibi soruların cevaplarını ve pokerin detaylarını sizler için bir araya getirdik.
Pokerin çeşitli türleri olsa da oyundaki genel amaç elimizdeki ve yerdeki kartların kombinasyonlarından en iyi beşliyi yakalamaktır. Poker oyununda elde edilen beşliler içerisinde en yüksek eli olan oyuncu kazanır. Poker en az iki kişiyle, en çok da 10 kişiyle oynanabilir. Sadece bir adet iskambil destesi (52 kağıt) kullanılır. Oyunda hamle sırası saat yönünde devam eder. Gelin, şimdi en bilindik iki türden biri olan Texas Holdem pokeri inceleyelim.
Ülkemizde en çok oynanan iki türden birisi Texas Holdem. Peki Texas Holdem Poker nasıl oynanır?
Texas Holdem'de yere 5 adet kart koyulur.
Dağıtıcının solunda sırasıyla küçük kör bahis ve büyük kör bahis olarak bilinen iki zorunlu bahis vardır.
Büyük kör bahis, küçük kör bahsin 2 katı kadardır ve masadaki minimum bahis miktarıdır.
Oyunculara küçük kör bahis pozisyonundan başlayarak tek seferde 1 adet olmak üzere ikişer tane kart verilir.
Oyun büyük kör bahis pozisyonunun solundaki oyuncuyla başlar ve saat yönünde devam eder.
Oyuna başlarken oyuncu ya büyük kör bahis miktarını görür, ya arttırır ya da oyundan çekilir. Bu elde hiçbir kart açılmaz ve oyuncular ellerindeki ikiliye göre devam edip etmeyeceğine karar verir.
Oyunda kalmak için oyunculardan birisi bahis arttırırsa ya aynı miktarda bahis koyulur (görmek) ya da arttırılır.
Bahsi görmeyen oyuncu oyundan çekilir.
İlk elden sonra yerden 3 kart açılır ve yeniden bahisler alınır.
Bu şekilde son kart açılıncaya kadar turlar devam eder ve en sonunda en yüksek poker eline sahip oyuncu kazanır.
Türk pokeri oynanış olarak Texas Holdem pokerden biraz daha farklı. Türk pokerinde destedeki kartlar oyuncu sayısına göre ayarlanır. En az 2 en fazla 5 kişiyle oynanır. Türk pokeri kart çekme üzerine kurulu bir oyun stilidir.
2 oyuncu için 24 kart kullanılır ve destede A, K, Q, J, 10, 9 bulunur.
3 oyuncu için 28 kart kullanılır ve destede A, K, Q, J, 10, 9, 8 bulunur.
4 oyuncu için 32 kart kullanılır ve destede A, K, Q, 10, 9, 8, 7 bulunur.
5 oyuncu için 36 kart kullanılır ve destede A, K, Q, 10, 9, 8, 7, 6 bulunur.
Oyunculara kapalı olarak 5 kart dağıtılır. Dağıtıma dağıtan kişinin solundan başlanır. Kart dağıtıldıktan sonra kör bahis ve ardından görme, yükseltme veya çekilme işlemleri yapılır. Bu aşamadan sonra kart değiştirme başlar. Oyuncular 5 karttan istediği kadarını bırakabilir ve dağıtıcıdan aynı sayıda kart alır. Kart değişimi ardından bir sonraki bahis turu başlar. Bahis işlemlerinden sonra oyuncular ellerini açar ve en yüksek poker eline sahip olan oyuncu oyunu kazanır.
Royal Flush: Aynı renkteki ardışık en büyük 5 kart.
Straight Flush: Aynı renkteki ardışık 5 kart.
Kare: Aynı değerde dört 4 kart.
Full House: Bir üçlü ve bir ikiliden oluşur.
Flush: Aynı renkteki 5 kart.
Straight: Farklı renklerdeki ardışık 5 kart.
Three of a Kind: Aynı değerden üçlü.
Two Pair: 2 tane farklı ikili.
Pair: Bir çift.
High Card: Renkleri ve sayıları aynı olmayan 5 kart durumunda eldeki en yüksek karta bakılır.
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