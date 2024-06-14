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  4. Polatların davasında şok gelişme... Sıla Doğu tahliye oldu! ' Dilan' diye bağıra bağıra ağladı! Zor sakinleştirildi

Polatların davasında şok gelişme... Sıla Doğu tahliye oldu! ' Dilan' diye bağıra bağıra ağladı! Zor sakinleştirildi

14.06.2024 09:43
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Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
14.06.2024 09:43
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Kasım ayından itibaren cezaevinde bulunan Dilan Polat'ın kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu tahliye oldu. Cezaevinden çıkan Sıla Doğu, sinir krizi geçirdi. "Dilan" diye bağırarak ağladı.

Örgüt kurma ve kara para aklama gibi suçlardan tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da yargılandığı davada tahliye kararı geldi.

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Kasım ayından beridir cezaevinde tutuklu bulunan Dilan Polat'ın kardeşleri Sıla Doğu Can Doğu hakkında tahliye kararı verildi.

Sıla Doğu, cezaevinin önünde Dilan Polat'ın adını sayıklayarak ağladı.

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GÜÇLÜKLE SAKİNLEŞTİRİLDİ

Gazete Magazin'de yer alan habere göre, aylar sonra cezaevinden çıkan Sıla Doğu, kardeşi Dilan Polat'ın tahliye olmadığını öğrenince sinir krizi geçirdi. "Dilan" diye bağırarak ağlayan Sıla Doğu'yu çevresindekiler zor sakinleştirdi.


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Dilan Polat
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