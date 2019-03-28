Polikistik Over Sendromu'yla ilgili bilinmesi gerekenler nelerdir?

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, PCOS’lu her kadının bilmesi gereken 10 şaşırtıcı gerçek hakkında şu bilgileri verdi:

PCOS TAHMİN ETTİĞİNİZDEN ÇOK DAHA SIKTIR

Bazen bu hastalıkta kendinizi cephede yalnız kalmış asker gibi hissedebilirsiniz ama merak etmeyin yalnız değilsiniz.

İstatistikler üreme çağındaki kadınlar için yüzde 6-8’lik bir oran verse de gerçek biraz daha fazladır. Son araştırmalar normal adet gören kadınlar arasında da PCOS’nun hafif formlarının olabileceğini göstermiştir. Yani PCOS oldukça sıktır ve bazen uzun zaman tanı konamayabilir.

PCOS TEDAVİ EDİLEBİLİR

Şimdiye kadar PCOS’nu iyileştirebilecek bir yöntem bulunamamıştır ama tedavisi mümkündür. Doktorunuzun önerdiği her şey hastalığın doğru yönetilmesini sağlar ki bunlar diyet, hayat tarzı değişikliği, egzersiz, ilaç tedavisi vb gibi hormonal dengeyi ve insülin seviyesini dengeleyecektir.

PCOS, YUMURTALIKLARLA SINIRLI DEĞİLDİR

PCOS adı sizi yanıltmasın. Bu tanıyı alan her kadın kistik yumurtalara sahip değildir. PCOS belirtileri gösteren pek çok kadın normal overlere sahiptir. Ama başı çeken endokrin problemlerden dolayı kalp, karaciğer sağlığında bozulma, akne ve depresyon gibi hastalıklarla karşı karşıyadır.