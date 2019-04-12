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Polis, adliye memuru, belediye çalışanı... Başkentte 'masaj salonu' operasyonu

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YAŞAM  | 12.04.2019 07:44 | Son Güncelleme

Ankara'da masaj salonu tabelalı iş yerlerinde fuhuş yaptıran çeteye yönelik düzenlenen operasyonda, 4'ü polis memuru, 1'i adliye, 1'i de belediye çalışanı 22 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili 4 polis memurunun da arandığı bildirildi.

Polis, adliye memuru, belediye çalışanı... Başkentte 'masaj salonu' operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca, gelen şikayetler üzerine başlatılan soruşturmada, kentin farklı noktalarında masaj salonu tabelası altından açılan iş yerlerinde fuhuş yaptırıldığı belirlendi.

Başsavcılık, bu salonların organize bir şekilde aynı kişiler tarafından işletildiğini ve suç şebekesinin içinde kamu görevlilerinin de olduğunu tespit etti. Teknik ve fiziki takibe alınan suç örgütünün, iş yerlerinin ruhsat işlerini takip eden Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanı bir üyesi, adli işlerini takip eden Ankara Adliyesi'nde çalışan başka bir üyesi ve çeteyle irtibatlı 8 polis memurunun olduğu saptandı.

Savcılığın talimatıyla dün harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, 4'ü polis, 1'i adliye, 1'i de belediye çalışanı olmak üzere 22 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 4 polis memurunun da yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Gözaltına alınan çete üyeleri hakkında, 'çıkar amaçlı örgüt kurma', 'örgüte yardım', 'fuhuşa aracılık ve yer temin etme', 'rüşvet' ve '6136 sayılı yasaya muhalefet' suçlarından işlem yapıldığı bildirildi.

DHA

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Ankara fuhuş operasyon polis emniyet

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