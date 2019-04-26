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Polis aracından düşen zanlı kaçtı, olay anı kameraya yansıdı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 26.04.2019 08:07 | Son Güncelleme

Rusya’da gözaltına alınan bir zanlı, polis merkezine götürülürken polis aracından düştü. Neye uğradığını şaşıran zanlı kendisine gelince hızla olay yerinden kaçarken, yaşananlar başka bir aracın sürücüsü tarafından görüntülendi.

Rusya’ya bağlı Mari El Özerk Cumhuriyeti’nde polis ekipleri adli bir olay için gelen ihbar üzerine, olayın yaşandığı adrese gitti. Adreste zanlıyı gözaltına alan Rus polisi zanlıyı eski tip Rus yapımı polis aracının arkasında bulunan kısma kapattı. Polislerin karakola gittiği esnada ilginç bir olay yaşandı. Polis aracının arkasında bulunan zanlı, arka kapının açılmasıyla kendisini yerde buldu. Bir anda ne olduğunu şaşıran zanlı yere düştükten sonra, ilk olarak kısa süreli bir şok geçirdi.

Polis aracının arkasından memurların durumu fark edip etmediğini izleyen zanlı, durumun anlaşılmadığını fark ettiğinde hemen yolun kenarına yönelerek uzaklaştı. Zanlının düşme anını ise polis aracının arkasında seyir halinde bulunan başka bir sürücü görüntüledi.

POLİSLER HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polislerin karakola ulaşınca zanlının kaçtığını fark ettikleri açıklanırken görüntülerin sosyal medyaya düşmesinden üzerine görevli polisler hakkında soruşturma başlatıldığı, zanlının bulunması yönünde de çalışmaların sürdüğü öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
rusya polis zanlı kaçış
 

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