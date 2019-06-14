Polis, güneş altındaki aracın içindeki köpeği böyle kurtardı

Olay, İngiltere’nin Wiltshire bölgesinde 25 Mayıs’ta meydana geldi. Polis kamerasınca kaydedilen görüntülerde, polis memurunun güneş altında bırakılan, camları çok az açılmış araçtaki köpeği fark ederek araca yöneldiği ve copu ile camı kırarak köpeği araçtan çıkardığı görüldü.

Yerel medya, polis memuru Martyn Powell’in, “Aracın camlarının çok az açık olmasına rağmen köpeğin susuz kaldığını ve araç içerisinde çok rahat hareket edemediğini gördüm. Köpeğin iyiliğinden endişelenerek camı kırdım” dediğini duyurdu. Araçta bırakılan köpeğin sahibine, bir hayvan barınağına 50 Pound bağışlaması konusunda sembolik bir ceza verildiği belirtilirken; evcil hayvan sahipleri, sıcak havalarda evcil hayvanlarını araçlarında bırakmamaları konusunda uyarıldı.

UZMANLAR UYARDI

Yerel medya, uzmanların, dışarıda hava sıcaklığının 20 derece olması durumunda dahi güneş altında bekleyen bir aracın, araç içi sıcaklığının 40 dereceyi geçebileceğini duyurduklarını bildirdi. İnsanların bu sıcaklık değerlerinden çok fazla etkilenmeyecekleri, ancak bu değerlerin hayvanlar için oldukça tehlikeli olduğu duyuruldu. (DHA)

