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Polis memuru brandaya dolanan köpeği kurtardı

ates.sonmez ates.sonmez
İLGİNÇ HABERLER  | 11.03.2019 17:22 | Son Güncelleme

Brandaya dolanan köpeği kurtaran polis memuruna ait görüntüler sosyal medyada izleyenleri duygulandırdı.

Olayın nerede ve nasıl olduğu bilinmezken, görüntülerde bir köpek brandaya dolanmış ve çaresiz bir şekilde görülüyor.

Bir polis memuru ise çitin üstünden atlayarak çaresiz köpeği kurtarıyor.

İzleyenleri duygulandıran görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Polis memuru köpek branda

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