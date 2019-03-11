Polis memuru brandaya dolanan köpeği kurtardı

Olayın nerede ve nasıl olduğu bilinmezken, görüntülerde bir köpek brandaya dolanmış ve çaresiz bir şekilde görülüyor.

Bir polis memuru ise çitin üstünden atlayarak çaresiz köpeği kurtarıyor.

İzleyenleri duygulandıran görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

