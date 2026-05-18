Polis memuru kavga ihbarında şehit olmuştu: Son görüntüleri ortaya çıktı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde görev başında şehit olan polis memuru Emrah Koç’un, memleketi Van’da çocuklarla geçirdiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Çocuklara bilmeceler sorup onları neşeyle kutladığı görüntüler, geride bıraktığı insani yönü yeniden gündeme taşırken izleyenleri duygulandırdı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kavga ihbarına gittiği adreste silahla vurularak şehit olan polis memuru Emrah Koç'un memleketi Van'ın Çaldıran ilçesindeki evinin önünde bir grup çocukla birlikte vakit geçirip bilmece sorduğu görüntüler ortaya çıktı.

Çaldıran ilçesinin Kuskunkıran Mahallesi’ndeki babaevinin bahçesinde bir yakını tarafından çekilen görüntülerinde, şehit polis memuru Emrah Koç'un, bir grup çocuğa çeşitli bilmeceler sorduğu, bilenleri ise 'çak' yaparak kutladığı görülüyor.

Kaynak: DHA

Anahtar Kelimeler:
şehit polis Tekirdağ
