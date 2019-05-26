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Polisin gözü önünde hırsızlık yaptı, polisin tavrı tepki çekti

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
DÜNYA  | 26.05.2019 10:22 | Son Güncelleme

Fas’ta trafik polisi tarafından durdurulan bir araçtan çanta çalındı. Araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde, hırsızlık anını izlemekle yetinen polis, sosyal medyada tepki çekti.

Polisin gözü önünde hırsızlık yaptı, polisin tavrı tepki çekti

Olay, Fas’ın başkenti Rabat’ta meydana geldi. Trafik polisinin bir aracı durdurduğu sırada, aracın açık olan ön camından çanta çalındı. Başka bir aracın araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde, bir adamın araca yaklaşarak ön camından çanta çaldığı, tüm olayı gören trafik polisinin ise hiçbir şey olmamış gibi yürümeye devam ettiği görüldü.

Polisin yaşanan olaya dair soruşturma başlattığı belirtildi.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Fas hırsızlık

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