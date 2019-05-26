Polisin gözü önünde hırsızlık yaptı, polisin tavrı tepki çekti

Olay, Fas’ın başkenti Rabat’ta meydana geldi. Trafik polisinin bir aracı durdurduğu sırada, aracın açık olan ön camından çanta çalındı. Başka bir aracın araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde, bir adamın araca yaklaşarak ön camından çanta çaldığı, tüm olayı gören trafik polisinin ise hiçbir şey olmamış gibi yürümeye devam ettiği görüldü.
Polisin yaşanan olaya dair soruşturma başlattığı belirtildi.
Kaynak: DHA
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