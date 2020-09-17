Mynet Trend
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Polisiye, gizem ve psikoloji bir arada: Mindhunter konusu

Polisiye, gizem ve psikoloji bir arada: Mindhunter konusu

Ali Gövel Ali Gövel
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Mindhunter kitap uyarlamaları ve polisiye diziler listesine 2017'de yayınlanan ilk sezonuyla iddialı bir giriş yaptı. Katillerin psikolojilerine yoğunlaşan ve bir röportaj havasında geçen bölümler izleyiciyi ekrana bağladı. Sosyoloji ve psikolojiyi derinlemesine işleyerek polisiyeye yeni bir soluk getiren Mindhunter konusu ve oyuncuları hakkındaki detayları inceledik.

Polisiye, gizem ve psikoloji bir arada: Mindhunter konusu

Netflix, iyi ve kötü arasında net sınırların olmadığını anlatan ve anti-kahramanların popüler hale geldiği yapımların arasına Mindhunter ile bir yeni dizi daha ekledi. Katillerle empati kurarsak cinayetleri engelleyebilir miyiz? FBI'ın en önemli ajanlarından John E. Douglas ve Mark Olshaker'ın yazdığı ve gerçek davaları anlatan "Mind Hunter: Inside FBI's Elite Serial Crime Unit" romanından uyarlanan dizi, bu sorunun peşine düşüyor.

Suçları çözmek için yeni yollar arayan karakterleri anlatan Mindhunter'ın yapımcısı ve yönetmeni David Fincher olunca beklenti daha da artıyor. Klişe sayılabilecek konuları, diyalogların yardımıyla ve teknik tercihlerle başyapıta dönüştürmesi ile (tabii Se7en, Zodiac ve Fight Club'la da) meşhur olan David Fincher, bu kez senaryoyu tiyatro yazarlarına emanet etmiş. Bu seçim de karakter psikolojisini anlamayı temel alan ve röportaj havasında geçen bölümleri çekebilmek için çok uygun bir tercih olmuş. Psikoloji ve sosyolojiyle ilgilenir misiniz? Suç ve suçlularla ilgili tabularınızı yıkmaya hazır mısınız? Sizin için Mindhunter konusu ve oyuncuları ile ilgili detayları inceledik.

Mindhunter Dizisi Konusu

Mindhunter konusunu incelediğimizde dizinin tipik bir FBI dizisi olmadığını görüyoruz. İyi ve kötü arasındaki farkı muğlaklaştırmak isteyen dizi, hem FBI görevlilerine hem de katillere aynı perspektiften bakmamızı sağlıyor. Bir tarafı şeytanlaştırıp diğer tarafı iyilik meleğine döndürmeden konusunu anlatmaya çalışan Mindhunter'ın temel amacı da empatiyi sağlamak oluyor. Bunu da dizinin ana karakteri sayesinde başarıyor. 1970'lerde geçen öykünün baş karakteri olan Holden Ford, hala çaylak muamelesi gören ve silik bir FBI ajanı. Bir rehine olayında ara buluculuk yaparken rehineleri kurtardığı halde rehin alan kişi ölünce bir travma yaşıyor. FBI eylemi başarılı saysa da Ford, bir yerlerde derin bir yanlışlık olduğu hissinden kurtulamıyor. Suçla mücadelede eski usul yöntemleri bir kenara bırakmaya karar veren Ford, barda tanıştığı Debbie isimli bir sosyoloji öğrencisi ile iş birliği yaparak "Katiller suçlu doğar" algısını yıkmaya çalışıyor.

Kuruluş amacı ünlü gangsterleri yakalamak olan FBI, diğer suçları araştırmak ve çözmekte yetersiz kalıyor. Ford, bunun nedeninin katillerin motivasyonunu anlayamamak, dolayısıyla sonraki hamlelerini öngörememek olduğunu düşünüyor. Bazı teknikler sayesinde seri katile dönüşebilecek gençleri tespit edip kurtarabileceklerini de düşünen Ford, gerekli izinleri alarak seri katillerle görüşmek istiyor. Bu noktadan sonra dizi adeta katillerle yapılan bir röportaja dönüşüyor. Ford ve Debbie'nin sosyolojinin de yardımı ile suç biliminde varmaya çalıştıkları yeni nokta ise şu: "Suç, toplumdaki sorunlara karşı bir tepkidir."

Mindhunter Dizisi Karakterleri / Oyuncuları

Mindhunter karakterleri ve karakterlerin psikolojik dönüşümleri dizinin bu kadar ilgi görmesinin en önemli sebepleri arasında. Azılı seri katilleri, tecavüzcüleri ve tüm teşkilat onu silik biri gibi görse de bu katillerle empati kuracak kadar radikal adımlar atan, çelişkili bir FBI ajanını anlamak kolay değil. Neyse ki Mindhunter cast seçimi yapılırken oyuncu tercihleri çok doğru yapılmış, bu sayede yapım ekibi karakter dönüşümlerini anlatmayı ve bol diyaloglu senaryoyu emin ellere teslim etmiş. Sizin için Mindhunter oyuncuları ve karakterleri hakkında detaylı bir liste hazırladık.

Holden Ford (Jonathan Groff)

Holden Ford 20'li yaşlarını bitirmek üzere olsa da hala acemi olarak görülen silik bir FBI ajanı. Ara buluculuk yapıyor ve Davranış Bilimleri biriminde çalışıyor. Öğrenme açlığı ve konudan konuya atlaması nedeniyle herhangi bir dalda uzmanlık geliştiremeyen Ford, ara buluculuk yaptığı rehine olaylarından birinde yaşanan bir intihardan sonra radikal bir karar veriyor. FBI'ın suçla savaşma yöntemlerinin etkisiz ve yanlış olduğunu düşünen Ford, katiller ve tecavüzcülerle birebir görüşmeler yapmaya başlıyor. Bu sayede suçu ve suçluların motivasyonlarını anlayabileceğini düşünen Ford, sürekli yeni teknikler geliştirerek görüşmeleri ilerleten, öğrenmekten hiç bıkmayan biri.

Dizinin uyarlandığı kitabın yazarı olan FBI ajanı Jonathan E. Douglas'tan esinlenerek oluşturulan Holden Ford karakteri tiyatro sahnelerinden ve TV ekranlarından tanınan Jonathan Groff'a emanet. Rolün altından başarıyla kalkan Jonathan Groff, bu diziyle "En İyi Erkek Oyuncu" dalında bir Satellite ödülü kazandı.

Bill Tench (Holt McCallany)

FBI'ın Davranış Bilimleri departmanında çalışan Bill Tench, Holden Ford'la tanışır tanışmaz onunla çalışmak istiyor ve ikilinin maceraları başlıyor. Evli ve bir çocuk babası olan Tench'in işte yaşadıkları zaman zaman ev hayatını da olumsuz etkiliyor. Ford'un atılımlarına yetişmekte zorlansa da onunla çalışmaktan vazgeçmiyor.

Fight Club, Alien 3, Shot Caller ve Lights Out gibi yapımlarla tanınan Holt McCallany bu dizide de rolünün hakkını fazlasıyla veriyor.

Wendy Carr (Anna Torv)

Boston Üniversitesi'nde psikoloji profesörü olarak çalışan Wendy Carr, daha önce Bill Tench'le beraber bazı suçlu profilleri üzerine çalışmış. Bill ve Holden'ın yürüttüğü yeni projede de onlara tekrar danışmanlık yapmaya başlıyor.

Anna Torv Mindhunter dizisinde travma alanında çalışan ünlü araştırmacı Dr. Ann Wolbert Burgess'tan esinlenilen bir karakteri canlandırıyor. Fringe dizisiyle dünya çapında tanınan Estonyalı oyuncu Anna Torv, başarısını bu diziyle pekiştirdi.

Debbie Mitford (Hannah Gross)

Holden Ford ile bir barda tanışan ve sevgili olan Debbie, Virgina Üniversitesi'nde sosyoloji yüksek lisansı yapıyor. Holden Ford'a karşılaştığı bazı vakaları yorumlamasında yardımcı oluyor.

Joker filmi ve The Sinner dizisiyle tanınan Hannah Gross, Mindhunter'la oyunculuktaki başarısını kanıtladı.

Mindhunter Ne Demek?

"Mind" Türkçede zihin, "hunter" ise avcı anlamına geliyor. "Zihin avcısı" olarak Türkçeye çevirebileceğimiz bu isim, empati temelli bir dizi için oldukça uygun.

Mindhunter IMDb Puanı Kaç?

Mindhunter IMDb puanı 8,6. Mindhunter yorumlarına ve önerilerine baktığımızda dizinin izleyenler tarafından çok beğenildiğini görüyoruz.

Mindhunter Kaç Sezon?

Mindhunter Netflix yapımı ve iki sezonluk bir dizi. Üçüncü bir sezonun gelip gelmeyeceği ise hala net değil. David Fincher'ın çekmeyi planladığı yeni filminin ardından dizinin akıbeti hakkında kesin kararını vereceği konuşuluyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER O villayı bakın kim almış! O villayı bakın kim almış!
Son yılların en iyi Türk yapımlarından biri: HalkaSon yılların en iyi Türk yapımlarından biri: Halka
Rüyada arkadaş görmek: Eski arkadaş, yakın arkadaşRüyada arkadaş görmek: Eski arkadaş, yakın arkadaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Trend Haberler
Aracınızın anahtarını alüminyum folyoya sarın... Sonucuna inanamayacaksınız
Aracınızın anahtarını alüminyum folyoya sarın... Sonucuna inanamayacaksınız
Söylentiler gerçek oluyor! Ünlü yıldız süper kahraman olma yolunda
Söylentiler gerçek oluyor! Ünlü yıldız süper kahraman olma yolunda
Hayranların gözü bu haberde! Joker’le Batman bir araya mı geliyor?
Hayranların gözü bu haberde! Joker’le Batman bir araya mı geliyor?
TRT 1'de yeni dizi heyecanı: Masumlar Apartmanı
TRT 1'de yeni dizi heyecanı: Masumlar Apartmanı
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Muhabbet kuşu isimleri: Sarı, mavi, beyaz renkte dişi ve erkek kuş isimleri
Muhabbet kuşu isimleri: Sarı, mavi, beyaz renkte dişi ve erkek kuş isimleri
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Sahabe isimleri: Peygamber efendimizin sevdiği isimler
Sahabe isimleri: Peygamber efendimizin sevdiği isimler
Whatsapp grup isimleri: Güldüren, dikkat çeken komik ve güzel grup isimleri
Whatsapp grup isimleri: Güldüren, dikkat çeken komik ve güzel grup isimleri
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
"Neden" sorusuna yanıt arayan bir polisiye: The Sinner konusu
"Neden" sorusuna yanıt arayan bir polisiye: The Sinner
Gizem dolu enterasan bir yapım: The OA konusu ve oyuncuları
Gizem dolu enterasan bir yapım: The OA
İmkansız bir kaçış hikayesi: Prison Break konusu ve oyuncuları
İmkansız bir kaçış hikayesi: Prison Break
Korku sevenlere: The Haunting of Hill House konusu ve oyuncuları
Korku sevenlere: The Haunting of Hill House konusu ve oyuncuları
Son yılların en iyi Türk yapımlarından biri: Halka dizisi konusu
Son yılların en iyi Türk yapımlarından biri: Halka
Polisler bile bu tekniği öneriyor: Aracınızın anahtarını alüminyum folyoya sarın
Aracınızın anahtarını alüminyum folyoya sarın... Sonucuna inanamayacaksınız
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.